Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 24 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Чикаго» — «Тампа» — 1:2 (Б)

Хозяева поля смогли забить только один гол, автором которого стал Райан Грин. У гостей результативным оказался российский форвард Никита Кучеров. В основное время и овертайме счет не изменился, и матч перешел в серию послематчевых буллитов. В этой серии удача улыбнулась команде «Тампа».

Победный бросок выполнил Доминик Джеймс. Никита Кучеров также успешно реализовал свою попытку. Таким образом, «Тампа» увеличила свою победную серию до трех матчей.

«Торонто» — «Вегас» — 3:6

Марк Стоун оформил дубль, который принес победу его команде. Также в составе победителей отличились Джек Айкел, Киган Колесар, Павел Дорофеев и Брэйден Боуман, забросившие по шайбе каждый. Иван Барбашев, российский форвард, отметился двумя результативными передачами.

В составе хозяев голы забили Джон Таварес, Скотт Лотон и Бобби Макманн.

«Даллас» — «Сейнт-Льюис» — 3:2

За «звезд» шайбы забросили Уайатт Джонстон, Мэтт Дюшейн и Джейсон Робертсон. Гости отметились голами в исполнении Далибора Дворски и Павла Бучневича. Российский форвард также сделал результативную передачу.

«Даллас» заработал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сент-Луис» потерпел третье поражение подряд и располагается на последней, восьмой позиции с 46 очками.

«Калгари» — «Вашингтон» — 1:3

Хендрикс Лапьер, Алексей Протас и Александр Овечкин (шайба в пустые ворота) забили голы в составе победителей. У «Калгари» отличился Морган Фрост.

Этот гол стал 918-м в карьере 40-летнего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Кэпиталз» прервали серию из четырёх поражений, набрали 56 очков и занимают шестое место в Столичном дивизионе. «Калгари» потерпел третье поражение подряд, с 47 очками остался на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе.

«Колорадо» — «Филадельфия» — 3:7

Победу принесли три шайбы Оуэна Типпетта. Российский форвард Матвей Мичков оформил дубль. Также в составе победителей отличились Денвер Барки и Бобби Бринк.

Хозяева ответили тремя голами: Паркер Келли, Виктор Олофссон и Кейл Макар забросили шайбы. Результативный пас сделал российский нападающий Захар Бардаков.

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 1:3

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» благодаря голам Маклина Селебрини (дважды) и Павола Регенды. Единственный мяч в составе «Рейнджерс» забил Сэм Кэррик.

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпело восьмое поражение подряд в последних девяти матчах, что отбросило команду на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» отправится в гости к «Ванкувер Кэнакс» 28 января, а «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Бостон Брюинз» на своём льду 27 января.

«Кракен» — «Анахайм» — 2:4

В матче между «Сиэтл Кракен» и «Анахайм Дакс» заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн и Джейден Шварц за «Сиэтл», а также Каттер Готье, Райан Пилинг, Крис Крайдер и Павел Минтюков за «Анахайм», которому также принадлежит результативная передача на счету Минтюкова.

«Анахайм Дакс» продолжают свою победную серию, одержав шестую победу подряд в этом матче.

В ближайшем будущем «Сиэтл Кракен» примет «Нью-Джерси Дэвилз» 25 января, а «Анахайм Дакс» отправится в гости к «Калгари Флэймз» 26 января.

«Ванкувер» — «Дэвилз» — 4:5

В составе победителей шайбами отметились Коди Гласс (дубль + передача), Ленни Хямеэнахо, Нико Хишир и Коннор Браун. За «Ванкувер» в этом матче шайбы забили Брок Бесер, Линус Карлссон, Теодорс Блюгерс и Зеев Биум.