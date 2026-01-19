В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 20 января. Начало встречи — в 01:00 (мск).
«Сиэтл»
Турнирное положение: В активе «Сиэтла» — 51 зачетный балл после 47 матчей. В таблице Запада «Кракен» обосновался на 8-м месте, по дополнительным цифрам опередив «Анахайм» и «Лос-Анджелес».
Последние матчи: После победы над «Рейнджерс» 13 января (4:2) гостевые результаты «Сиэтла» пошли по нисходящей.
В ходе следующих выездных матчей подопечные Лэйна Ламберта проиграли «Нью-Джерси» (2:3, от), «Бостону» (2:4) и «Юте» (3:6).
Не сыграют: Мэтт Мюррей.
Состояние команды: При отсутствии стабильности в игровом рисунке, «Сиэтл» ведет основательную борьбу за плей-офф. Однако с учетом высокой турнирной плотности любая осечка ощущается особенно остро.
Статистически «Кракен» является слабейшим представителем топ-8 по результативности, а к ближайшей встрече с «Питтсбургом» готовится на фоне пяти поражений в шести предыдущих матчах.
«Питтсбург»
Турнирное положение: С 55 очками после 47 матчей, «Питтсбург» сместился на 9-ю строчку Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от кубковой зоны.
Последние матчи: Серию последних матчей «Питтсбург» провел на домашнем льду, где в том числе проиграл «Тампе-Бэй» в скромной по своему содержанию встрече (1:2, бул.).
Несколькими днями ранее подопечные Дэна Мьюза одержали яркую победу над «Филадельфией» (6:3). За победой в дерби последовало поражение от «Коламбуса» (3:4, бул.).
Не сыграют: Филип Халландер, Эрик Карлссон, Рутгер Макгроарти.
Состояние команды: «Питтсбург» находится в схожей с «Сиэтлом» ситуации. Команда из Пенсильвании проводит качельный сезон и балансирует у границ верхней восьмерки.
Неделями ранее коллектив Дэна Мьюза выстрелил шестью победными результатами кряду, но в четырех матчах из пяти последних вновь проиграл. Однако в трех встречах из недавних пяти «Пингвинз» не пропускали больше 1 гола.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» победил в 3 гостевых встречах из 4 последних
- «Сиэтл» победил в 4 последних личных встречах
- В 7 личных встречах из 8 предыдущих команды забивали меньше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сиэтла» оценивается букмекерами в 2.58, ничья — в 4.16, победа «Питтсбурга» — в 2.49.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.02.
Прогноз: В последних матчах «Сиэтл» заметно просел в качестве игры, поэтому для «Питтсбурга» предстоящий выезд в Вашингтон видится максимально своевременным. На территории «Кракена» гости способны превзойти соперника по всем ключевым параметрам, в том числе и по разнице в счете.
Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 1.88.
Прогноз: В ряде предыдущих матчей одной из наиболее острых проблем «Сиэтла» оказалась позиционная оборона, поэтому в предстоящей встрече хозяевам будет сложно выдержать компактность и избежать ряда грубых ошибок.
Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 2.13.