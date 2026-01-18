Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 18 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Баффало» — «Миннесота» — 4:5 ОТ

У хозяев отличились Райан Маклеод, Пейтон Кребс, Джек Куинн и Алекс Так.

За гостей отличились Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Куинн Хьюз, Матс Зуккаррело, ставший автором победного гола в овертайме, и Владимир Тарасенко, на счету которого также ассист. Отметим и Кирилла Капризова с тремя голевыми передачами.

«Миннесота» (63 очка) прервала серию из трех поражений и занимает 3-е место в Западной конференции НХЛ. «Баффало» (57) идет пятым на «Востоке».

«Баффало» — «Миннесота» — 4:5 ОТ

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:6

Хет-трик у «Рейнджерс» оформил Мика Зибанежад, один гол на счету Бреннана Отманна. Также две шайбы и ассист на счету Артемия Панарина. У него теперь 54 (18+36) очка в 48 матчах этого сезона.

У хозяев отличились Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм и Тревор Зеграс.

«Рейнджерс» (48 очков) прервали серию из пяти поражений, но остаются на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (52 очка) проиграла в шестом матче кряду и идет 11-й на «Востоке».

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:6

«Калгари» — «Айлендерс» — 4:2

В составе хозяев отличились Егор Шарангович, Адам Клапка, Джастин Кирклэнд и российский защитник Ян Кузнецов, у него теперь в 34 матчах 9 (4+5) очков.

У гостей забили Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли.

«Калгари» с 46 очками после 48 матчей занимает 12-е место на «Западе». «Айлендерс» (57 очков после 48 игр) располагается на 6-м месте в Восточной конференции.

«Калгари» — «Айлендерс» — 4:2

«Юта» — «Сиэтл» — 6:3

В составе «Юты» заброшенными шайбами отметились Кевин Стенлунд, Нэйт Шмидт (дубль), Ник Шмальц, Лоусон Крауз и Барретт Хэйтон.

У гостей забили Джордан Эберле, Мэттью Бенайерс и Чендлер Стивенсон.

«Юта» одержала третью победу подряд и занимает 6-ю строчку Западной конференции с 54 очками после 49 игр. «Сиэтл» (51 очко после 47 матчей) располагается на 8-м месте.

В следующем матче «Юта» 22 января примет «Филадельфию», «Сиэтл» 20 января сыграет на своем льду с «Питтсбургом».

«Юта» — «Сиэтл» — 6:3

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:4

У хозяев заброшенной шайбой отметился Тимо Майер. У гостей забили Джексон Блэйк и российский нападающий Андрей Свечников (хет-трик). В этом сезоне 25-летний Свечников в 49 матчах набрал 40 (16+24) очков.

«Нью-Джерси» (50 очков после 48 матчей) занимает 14-е место в таблице Восточной конференции. «Каролина» (64 очка после 49 игр) лидирует в этой конференции.

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:4

«Оттава» — «Монреаль» — 5:6 ОТ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачак, Тим Штюцле, Дилан Козенс, Дэвид Перрон и Джейк Сандерсон.

У гостей забили Юрай Слафковски (дубль), Коул Кофилд (дубль), Джош Андерсон и Александр Каррье.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 20-летний форвард в 49 матчах набрал 41 (11+30) очко.

«Оттава» с 50 очками после 47 игр располагается на 14-м месте, «Монреаль» (61 очко после 49 матчей) идет на четвертом месте.

«Оттава» — «Монреаль» — 5:6 ОТ

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б

У хозяев голами отметились Коннор Клифтон, Рикард Ракелль и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 39-летний форвард в 32 матчах набрал 35 (10+25) очков.

У гостей забили Зак Эштон-Риз, Дэнтон Хейнен и российский нападающий Кирилл Марченко. В этом сезоне у него 41 (18+23) очко в 44 играх.

Победный буллит исполнил Чарли Койл.

«Коламбус» одержал 4-ю победу кряду и сейчас занимает 13-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» (55 очков после 47 игр) располагается на девятом месте.

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б

«Вашингтон» — «Флорида» — 2:5

У хозяев дубль оформил Джейкоб Чикран, за гостей забивали Эй Джей Грир, Сэм Беннетт, Увис Балинскис, Антон Лунделл и Картер Верхэге.

Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 22 броска в створ из 24. Александр Овечкин за 16 минут игрового времени не отметился результативными действиями и закончил встречу с показателем полезности «-3».

В сезоне-2025/26 Овечкин в 49 матчах набрал 41 (20+21) очко.

«Вашингтон» с 54 очками после 49 игр располагается на 10-м месте в Восточной конференции, «Флорида» (53 очка после 47 встреч) идет на 11-м месте.

«Вашингтон» — «Флорида» — 2:5

«Виннипег» — «Торонто» — 3:4 ОТ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Нино Нидеррайтер. Владислав Наместников сделал два результативных паса. У 33-летнего хоккеиста теперь 12 (7+5) очков в 46 матчах.

У гостей забили Остон Мэттьюс, Оливер Экман-Ларссон, Бобби Макманн и Макс Доми (в овертайме).

У «Виннипега» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает 15-е место в Западной конференции с 44 очками после 47 игр. «Торонто» (56 очков после 48 игр) идет на 8-й строчке в Восточной конференции.

«Виннипег» — «Торонто» — 3:4 ОТ

«Чикаго» — «Бостон» — 2:5

У хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Грин и Андре Бураковски, у гостей забили Чарли Макэвой, Мейсон Лорей (дубль), Виктор Арвидссон и российский нападающий Марат Хуснутдинов. В сезоне-2025/26 23-летний форвард в 44 матчах набрал 22 (11+11 очков).

«Бостон» выиграл 6-й матч подряд и занимает пятое место в Восточной конференции с 58 очками после 49 игр. «Чикаго» (45 очков после 48 игр) располагается на 14-м месте в Западной конференции.

«Чикаго» — «Бостон» — 2:5

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ

У «Дакс» в основное время голом отметился Мэйсон Мактавиш, за «Кингз» забил Адриан Кемпе, которому ассистировал Андрей Кузьменко. 29-летний россиянин набрал 19 (9+10) очков в сезоне-2025/26.

Победу хозяевам в овертайме принес гол Микаэля Гранлунда.

«Анахайм» набрал 51 очко и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже.

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 0:6

Дубли в этой встрече оформили Каспери Капанен и Джек Рославик, результативный пас на счету Коннора Макдэвида. По одному голу забили Зак Хайман и Василий Подколзин, на счету которого 21 (11+10) очко в 49 матчах в сезоне-2025/26.

Вратарь «Ванкувера» белорус Никита Толопило отразил 29 бросков из 35.

«Эдмонтон» прервал серию из двух поражений. «Ойлерз» набрали 56 очков и занимают 5-е место Западной конференции.

«Ванкувер» потерпел 10-е поражение подряд. «Кэнакс» с 37 очками замыкают таблицу.

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 0:6

«Вегас» — «Нэшвилл» — 7:2

У «Голден Найтс» по 2 (1+1) очка набрали Ши Теодор, Коул Рейнхардт, Митч Марнер, Александр Хольц и Киган Колесар, также по голу забили Марк Стоун и Павел Дорофеев, на счету которого теперь 36 (20+16) очков в нынешнем сезоне.

За «Предаторз» шайбы забросили Люк Евангелиста и Филип Форсберг.

«Вегас» одержал седьмую победу подряд и с 60 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» (50 очков) опустился на 10-ю строчку.