прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.81

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Хонда Центре» 20 января. Начало встречи — в 06:00 (мск).

«Анахайм»

Турнирное положение: После 48 матчей калифорнийцы из одноименного города сместились на 9-ю строчку Запада с 51 баллом в активе. От кубковой зоны «Дакс» отстают ввиду дополнительной разницы по отношению к «Сиэтлу».

Последние матчи: В ходе последней игровой недели «Анахайм» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Далласом» (4:1).

Две другие встречи команда Джоэля Кенневилля провела против «Лос-Анджелеса», над которым взяла верх как в гостях (3:2, бул.), так и в родных стенах (2:1, от).

Не сыграют: Лео Карлссон, Петр Мразек, Трой Терри, Фрэнк Ватрано, Крис Крайдер.

Состояние команды: В начале сезона «Анахайм» был неудержим, но в последние недели его результаты пошли по нисходящей и лишили «уток» прочных позиций в основной восьмерке.

До недавних трех побед команда Джоэля Кенневилля потерпела девять поражений кряду, тогда как на отрезке в пятнадцать матчей «Дакс» выиграли только дважды. Тем временем по игре в обороне калифорнийцы имеют второй худший показатель на Западе.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: С 48 очками после 49 матчей, «Рейнджерс» затерялись на 16-й строчке Восточной конференции, на 8 зачетных баллов отставая от кубковой зоны.

Последние матчи: Предыдущая игровая неделя «Рейнджерс» началась с домашних поражений от «Сиэтла» (2:4) и «Оттавы» (4:8).

После очередных провалов в «Мэдисон Сквер Гарден» команда Майка Салливана посетила Пенсильванию, где добилась уверенной победы над «Филадельфией» (6:3).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Конор Шири, Игорь Шестеркин, Карсон Сауси.

Состояние команды: От игры и результатов до способа управления клубом — «Рейнджерс» проводят безобразный сезон, который при текущей ситуации может оказаться лишь верхушкой слоя проблем.

На фоне заявленной «перестройки» ньюйоркцы с Манхэттена прописались в числе аутсайдеров и отдалились от зоны плей-офф на расстояние, которое в нынешней форме отыграть едва ли получится.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» потерпели 5 поражений в 6 последних матчах

«Анахайм» победил в 2 последних личных встречах, забросив по 4 шайбы в каждой

В 2 последних личных встречах на льду «Анахайма» команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.31, победа «Рейнджерс» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: «Анахайм» уже не тот, что месяцами ранее, но в предстоящем матче имеет хорошие шансы заработать столь нужные баллы с учетом кризисного состояния «Рейнджерс», которые по ходу сезона привыкли выстреливать единичными победными результатами.

Прогноз: В последних матчах «Дакс» забивают катастрофически мало. Аналогичные проблемы преследуют и «Рейнджерс» на дистанции. При таких раскладах личная встреча может завершиться скромными показателями результативности.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.91.