прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене-2000» 19 января. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: В 47 матчах «Локомотив» заработал 63 очка, с которыми закрепился на 2-м месте Западной конференции, по дополнительным показателям уступая «Северстали».

Последние матчи: В первой половине января «Локомотив» провел серию плотных выездов, которая завершилась крупным поражением от «Торпедо» (0:3).

Последнюю встречу подопечные Боба Хартли провели в родных стенах. Приняв у себя «Шанхайских Драконов», ярославцы утвердили скромную победу (2:0).

Не сыграют: Егор Сурин.

Состояние команды: «Локомотив», как и полагается, находится в числе лидеров конференции, но в целом проводит нервный сезон, который сопровождается отсутствием характерной стабильности.

В девяти предыдущих матчах команда Боба Хартли потерпела четыре поражения, в а трех последних — не забивала больше 2 голов. Тем не менее по пропущенным шайбам ярославцы остаются единоличными лидерами Лиги.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы поднялись на 4-ю строчку Западной конференции с 58 очками после 46 матчей. От лидерского трио нижегородцев отделяют 3 турнирных балла.

Последние матчи: Последнюю игровую неделю «Торпедо» начало с яркой победы над московским «Динамо» (4:3, от).

Следом на домашнем льду подопечные Алексея Исакова переехали «Локомотив» (3:0). Накануне на площадке «Спартака» нижегородцы также забрали победный результат (1:0).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: Благодаря мощному старту сезона «Торпедо» обрело нужный импульс и уверенность, за счет которых команда, как кажется, движется и поныне.

Неделями ранее коллектив Алексея Исакова потерпел четыре поражения кряду, но в пяти недавних матчах добился четырех побед. Более того, две последние встречи нижегородцы провели «на ноль».

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 6 личных встречах из 8 последних

«Торпедо» не забивало больше 1 гола в 3 личных встречах из 4 последних

В 10 личных встречах из 11 последних команды не забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.48, победа «Торпедо» — в 4.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Днями ранее «Локомотив» всухую отлетел в «Нагорном», поэтому в предстоящей встрече в Ярославле имеет место попытка реванша наряду с высоким мотивационным подтекстом в ходе продолжающейся гонки лидеров.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

Прогноз: «Локомотив» остается одним из лучших в лиге коллективов по игре в обороне, поэтому после недавнего провала на льду «Торпедо» команда Боба Хартли сделает правильные выводы и избежит тех ошибок, которые позволили сопернику выйти на высокий показатель результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2 за 1.75.