В понедельник, 19 января, ярославский «Локомотив» примет нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. В спокойном темпе прошел первый период, закономерная ничья.

20' Удаётся нижегородцам в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

19' Формат игры 5 на 4.

19' Формат игры 5 на 3, «Локо» в большинстве.

19' Удаление у «Торпедо», командный штраф 2 минуты за нарушение численного состава.

18' Бросок от синей линии в сторону ворот «Торпедо» пришелся в штангу.

18' Торпедовцы вывели шайбу из своей зоны в меньшинстве.

17' Удаление у «Торпедо», командный штраф 2 минуты за нарушение численного состава.

16' В полном составе играет «Локомотив».

16' Бросок Владимира Ткачёва в атаке сходу «Торпедо», шайба в черенок клюшки вратаря хозяев Исаева попала.

15' Контр выпад «Локомотива» в меньшинстве, Гернат бросал с близкого расстояния, но шайба прилетела во вратаря гостей Костина.

15' Вывели шайбу из своей зоны меньшинстве игроки «Локомотива».

15' Расставились игроки «Торпедо» в зоне атаки в большинстве.

14' Удаление у «Локо», на 2 минуты удален Александр Радулов за блокировку.

13' Отложенный штраф у «Локо», «Торпедо» сменило вратаря на дополнительного полевого.

12' Фирстов бросал низом в створ ворот «Локо», выручает хозяев вратарь Исаев.

11' Контролируют шайбу игроки «Торпедо» в зоне атаки, но хозяева не позволяют вырваться на хорошие позиции для броска.

10' Бросок Атанасова в дальний угол ворот «Локо», отразил шайбу щитком вратарь Исаев.

09' Раскатившись из-за своих ворот, ярославцы проводят атаку.

08' «Локомотив» в позиционной атаке, сводят её к борьбе у бортов игроки «Торпедо».

07' Амир Гараев беспрепятственно бросал с центра зоны «Локомотива», среагировал вратарь хозяев Даниил Исаев.

06' Внимательно в обороне действуют хоккеисты «Локомотива».

05' Проводят команды поочередно позиционные атаки.

04' Аккуратно начинают встречу обе команды, без рискованных передач у своих ворот.

03' Позиционная атака «Торпедо», но до угроз воротам «Локомотива» дело не дошло.

02' «Локо» в атаке, но войди в зону «Торпедо» не получается, сначала в «офсайд» угодили ярославцы, а затем пробросились.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Локомотива».

До матча

18:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителя.

18:40 Главными судьями матча будут Алексей Васильев из Санкт-Петербурга и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм «Ярославский бронепоезд»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Иванов, Дудоров, Кузин, Радулов, Фрейз, Берёзкин, Шалунов, Тесанов, Полунин, Алексеев, Волков.

Старотовый состав «Торпедо» Телеграм ХК «Торпедо»

«Торпедо»: Дагестанский, Костин; Журавлев, Конюшков, Александров, Науменков, Сизов, Нарделла, Бойков; Летунов, Фирстов, Соколов, Атанасов, Гончарук, Пугачёв, Свищёв, Ткачёв, Гараев, Шавин, Яремчук, Виноградов, Белевич.

«Локомотив»

В 47 матчах «Локомотив» заработал 63 очка, с которыми закрепился на 2-м месте Западной конференции, по дополнительным показателям уступая «Северстали». В первой половине января «Локомотив» провел серию плотных выездов, которая завершилась крупным поражением от «Торпедо» (0:3). Последнюю встречу подопечные Боба Хартли провели в родных стенах. Приняв у себя «Шанхайских Драконов», ярославцы утвердили скромную победу (2:0).

«Локомотив», как и полагается, находится в числе лидеров конференции, но в целом проводит нервный сезон, который сопровождается отсутствием характерной стабильности. В девяти предыдущих матчах команда Боба Хартли потерпела четыре поражения, в а трех последних — не забивала больше 2 голов. Тем не менее по пропущенным шайбам ярославцы остаются единоличными лидерами Лиги. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Егор Сурин.

«Торпедо»

Торпедовцы поднялись на 4-ю строчку Западной конференции с 58 очками после 46 матчей. От лидерского трио нижегородцев отделяют 3 турнирных балла. Последнюю игровую неделю «Торпедо» начало с яркой победы над московским «Динамо» (4:3, от). Следом на домашнем льду подопечные Алексея Исакова переехали «Локомотив» (3:0). Накануне на площадке «Спартака» нижегородцы также забрали победный результат (1:0).

Благодаря мощному старту сезона «Торпедо» обрело нужный импульс и уверенность, за счет которых команда, как кажется, движется и поныне. Неделями ранее коллектив Алексея Исакова потерпел четыре поражения кряду, но в пяти недавних матчах добился четырех побед. Более того, две последние встречи нижегородцы провели «на ноль». Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Алексей Кручинин.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 3 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. В 2-ух играх победило «Торпедо» (2:1 и 3:0), в 1-ой «Локомотив» (1:0).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 63 матча. В 29 играх победил «Локомотив» в основное время, в 21 «Салават Юлаев». В овертаймах победа чаще оказывалась за нижегородцами: 4 победы «Торпедо» и 2 у «Локомотива». В серии буллитов у «Локо» 4 победы, у «Торпедо» 3.

