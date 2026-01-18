прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.14

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 19 января. Начало встречи — в 01:00 (мск).

«Детройт»

Турнирное положение: В таблице Востока «Детройт» занимает 3-е место. В 49 матчах команда из Мичигана набрала 62 очка, по дополнительным показателям отстав от дуэта лидеров.

Последние матчи: В одном из недавних матчей на домашнем льду «Детройт» зафиксировал победу над «Каролиной» (4:3, от).

После битвы лидеров «крыльями» был допущен провал на площадке «Бостона» (0:3). Тем не менее возвращение на домашний лед позволило команде Тодда Маклеллана добиться победы над «Сан-Хосе» (4:2).

Не сыграют: В составе «Детройта» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Детройт» проводит великолепный сезон в группе сильнейших клубов Востока и демонстрирует отличные результаты на текущем отрезке.

В шести последних матчах команда Тодда Маклеллана установила пять победных результатов. В четырех встречах за этот же период уверенный в себе коллектив из Мичигана забивал 4 и более голов.

«Оттава»

Турнирное положение: На момент написания «Оттаве» принадлежит 14-я строчка на Востоке. С 49 очками на счету, канадцы из Онтарио отстают от зоны плей-офф на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: В ряде предыдущих матчей на домашнем льду «Оттава» уступила «Флориде» (2:3), но переиграла «Ванкувер» (2:1).

Свой последний выезд коллектив Трэвиса Грина осуществил в «Мэдисон Сквер Гарден», где одержал яркую победу над «Рейнджерс» (8:4).

Не сыграют: У «Оттавы» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сезон «Оттавы» можно охарактеризовать как заурядный. Команда прописалась в числе андердогов и на текущий момент не готова переломить ситуацию.

При всех попытках играть вариативно — выходит далеко не всегда — «сенаторы» страдают от колоссального недостатка устойчивости в обороне. До текущей недели канадцы потерпели семь поражений в девяти матчах.

Статистика для ставок

«Детройт» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Детройта» команды играли вничью в основное время

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.52, победа «Оттавы» — в 2.92.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: Своей игрой «Детройт» убеждает в готовности вести борьбу на высшем уровне, а в матче против «Оттавы» на домашнем льду имеет все шансы добиться очередной победы.

Ставка: «Детройт» победит за 2.14.

Прогноз: Одной из проблем «сенаторов» остается неумение сохранять хладнокровие в оборонительных фазах игры, поэтому для «Детройта» не будет слишком сложным процесс решения задач, нацеленных на высокий показатель голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 1.73.