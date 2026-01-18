В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 19 января. Начало встречи — в 01:00 (мск).
«Детройт»
Турнирное положение: В таблице Востока «Детройт» занимает 3-е место. В 49 матчах команда из Мичигана набрала 62 очка, по дополнительным показателям отстав от дуэта лидеров.
Последние матчи: В одном из недавних матчей на домашнем льду «Детройт» зафиксировал победу над «Каролиной» (4:3, от).
После битвы лидеров «крыльями» был допущен провал на площадке «Бостона» (0:3). Тем не менее возвращение на домашний лед позволило команде Тодда Маклеллана добиться победы над «Сан-Хосе» (4:2).
Не сыграют: В составе «Детройта» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: «Детройт» проводит великолепный сезон в группе сильнейших клубов Востока и демонстрирует отличные результаты на текущем отрезке.
В шести последних матчах команда Тодда Маклеллана установила пять победных результатов. В четырех встречах за этот же период уверенный в себе коллектив из Мичигана забивал 4 и более голов.
«Оттава»
Турнирное положение: На момент написания «Оттаве» принадлежит 14-я строчка на Востоке. С 49 очками на счету, канадцы из Онтарио отстают от зоны плей-офф на 5 турнирных пунктов.
Последние матчи: В ряде предыдущих матчей на домашнем льду «Оттава» уступила «Флориде» (2:3), но переиграла «Ванкувер» (2:1).
Свой последний выезд коллектив Трэвиса Грина осуществил в «Мэдисон Сквер Гарден», где одержал яркую победу над «Рейнджерс» (8:4).
Не сыграют: У «Оттавы» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Сезон «Оттавы» можно охарактеризовать как заурядный. Команда прописалась в числе андердогов и на текущий момент не готова переломить ситуацию.
При всех попытках играть вариативно — выходит далеко не всегда — «сенаторы» страдают от колоссального недостатка устойчивости в обороне. До текущей недели канадцы потерпели семь поражений в девяти матчах.
Статистика для ставок
- «Детройт» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей
- В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Детройта» команды играли вничью в основное время
- В 2 последних личных встречах команды забивали больше 6.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.52, победа «Оттавы» — в 2.92.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.
Прогноз: Своей игрой «Детройт» убеждает в готовности вести борьбу на высшем уровне, а в матче против «Оттавы» на домашнем льду имеет все шансы добиться очередной победы.
Ставка: «Детройт» победит за 2.14.
Прогноз: Одной из проблем «сенаторов» остается неумение сохранять хладнокровие в оборонительных фазах игры, поэтому для «Детройта» не будет слишком сложным процесс решения задач, нацеленных на высокий показатель голов.
Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 1.73.