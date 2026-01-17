Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 17 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Каролина» — «Флорида» — 9:1

В составе победителей отличились Николай Элерс (хет-трик), Тэйлор Холл (дубль), Марк Янковски, Эрик Робинсон, Андрей Свечников и Александр Никишин. Оба россиянина также добавили к своей статистике по одной голевой передаче.

Теперь у Свечникова стало 37 (13+24) очков в сезоне, а у Никишина 20 (6+14).

Единственная шайба в составе гостей на счету Увиса Балинскиса.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил лишь 26 из 35 бросков по своим воротам.

«Каролина» набрала 62 очка в 48 матчах и пока второй на «Востоке». «Флорида» идет на 12-й строчке — 51 очко в 46 играх.

«Детройт» — «Сан-Хосе» — 4:2

За хозяев отличились Алекс Дебринкэт, Джей Ти Комфер, Дилан Ларкин и Марко Каспер.

За «Шаркс» забивали Уилл Смит и Коллин Граф.

«Детройт» набрал 62 очка в 49 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 51 очко в 47 играх.

«Сент-Луис» — «Тампа» — 3:2 Б

У «Блюз» отличились Джейк Нейберс и Ник Бьюгстад.

За «Тампу» голы забивали Оливер Бьоркстранд и Никита Кучеров. Также у 32-летнего россиянина голевая передача и не реализованный буллит. Теперь у него 69 (24+45) очков в 42 матчах сезона.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

«Тампа» с 62 очками в 46 матчах лидирует на «Востоке». «Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 46 очков в 48 играх.

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:7

В составе «Эвеланш» две шайбы забросил Брок Нельсон, также отличился Мартин Нечас.

У «Предаторз» хет-трик оформил Райан О`Райлли, а также по одному голу забили Майкл Бантинг, Филип Форсберг, Стивен Стэмкос и Майк Маккэррон.

«Нэшвилл» набрал 50 очков в 47 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Колорадо» пока лидирует с 74 очками в 46 играх.

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 2:3 Б

Двумя ассистами в этой встрече отметился форвард гостей Бекетт Сеннеке. У хозяев гол и результативная передача на счету Йоэль Армиа.

Победный буллит в серии реализовал Мэйсон Мактавиш.

«Анахайм» набрал 49 очков и занимает 11-е место на «Западе». «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. «Кингз» набрали 50 очков и располагаются на 10-й строчке.