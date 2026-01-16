прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «PNC-арене» 17 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: «Каролине» принадлежит 2-я строчка Восточной конференции. С 60 очками после 47 матчей, коллектив из Роли опережает 3-й «Детройт» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Последнюю встречу в родных стенах «Каролина» провела 11 января, взяв верх над «Сиэтлом» (3:2).

Двумя днями позже команда Рода Бриндамора потерпела поражение на льду «Детройта» в битве лидеров (3:4, от), а накануне вчистую проиграла «Сент-Луису» (0:3).

Не сыграют: Петр Кочетков, Уильям Каррье, Чарльз-Алексис Лего.

Состояние команды: «Каролина» действует непоследовательно по игре, но выглядит максимально уверенно в турнирном отношении, сражаясь за верхнюю строчку Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В начале месяца подопечные Рода Бриндамора одержали четыре победы кряду, хотя до этого допустили три поражения. Тем временем в трех встречах из пяти последних «ураганы» пропускали не менее 3 голов.

«Флорида»

Турнирное положение: На балансе «Флориды» 51 балл после 45 матчей. В таблице Востока команда занимает 12-е место, на 3 турнирных пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: На прошлой неделе «Флорида» в рамках выездной серии проиграла «Торонто» (1:4) и «Монреалю» (2:6).

Прервать череду крупных провалов команда Пола Мориса сумела на территории «Оттавы» (3:2). Еще в одной гостевой встрече «Пантерз» одержали победу над «Баффало» (4:3).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Сет Джонс, Дмитрий Куликов, Томаш Носек.

Состояние команды: «Флорида» понемногу приходит в себя после череды болезненных кадровых потерь и в сущности демонстрирует игру, за счет которой можно вести борьбу у границ топ-8.

В декабре «Пантерз» выдали яркий по содержанию отрезок из семи побед в восьми встречах, тогда как в одиннадцати последних матчах коллектив из Санрайза допустил шесть поражений.

Статистика для ставок

«Каролина» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3 последних матчей кряду

«Флорида» победила в 5 последних личных встречах

В 5 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.37, победа «Флориды» — в 3.03.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: «Каролина» по-прежнему выглядит нестабильно, но ведет борьбу в числе лучших команд Востока и на домашнем льду излучает уверенность, за счет которой заберет победный результат в предстоящей игре.

Ставка: «Каролина» победит за 2.12.

Прогноз: На дистанции последних недель обе команды выглядят прилично в плане результативности, в связи с чем личная встреча скорее будет продиктована высокой голевой активностью.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.82.