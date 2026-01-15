Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 15 января.

«Нью-Джерси» — «Сиэтл» — 3:2 ОТ

В основное время в составе хозяев забили Нико Хишир и Коди Гласс, а у «Кракен» — Адам Ларссон и Джаред Маккэн.

Автором победного гола в овертайме стал Нико Хишир.

«Нью-Джерси» набрал 50 очков в 47 матчах и занимает 13-е место на «Востоке». «Сиэтл» идет шестым в Западной конференции — 51 очко в 45 играх.

«Баффало» — «Филадельфия» — 5:2

За победителей дубль оформил Расмус Далин, также отличились Маттиас Самуэльссон, Джек Куинн и Райан Маклеод.

За «Филадельфия» забивали Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс.

«Баффало» набрал 54 очка в 45 матчах и занимает 6-е место на «Востоке». «Филадельфия» потерпела 4-е поражение кряду и идет на 11-й строчке — 52 очка в 45 играх.

«Рейнджерс» — «Оттава» — 4:8

За хозяев две шайбы забросил Гейб Перро, также отличились Ноа Лаба и Алексис Лафренье.

В составе «Рейнджерс» голы на счету Дрейка Батерсона, Ника Дженсена, Брэди Ткачака, Дилана Козенса, Джейка Сандерсона, Тома Шабо, Дэвида Перрона и Тима Штюцле.

Также отметим по голевой передаче россиян Артема Зуба и Артемия Панарина. Теперь у них в этом сезоне 15 (4+11) и 51 (16+35) очко соответственно.

«Оттава» набрала 49 очков в 46 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут последними — 46 очков в 48 играх.

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:3 ОТ

В составе гостей 3 (0+3) очка набрал Джек Айкел, 2 (1+1) очка у Марка Стоуна, ставшего автором победного гола в овертайме, также по шайбе забросили Брэйден Боуман и Митч Марнер.

У хозяев 2 (1+1) очка на счету Кевина Фиалы, еще один гол забил Брандт Кларк, российский нападающий Андрей Кузьменко отметился ассистом.

«Голден Найтс» набрали 56 очков и занимают 4-е место на «Западе», «Кингз» с 49 очками — на 9-й строчке «Запада».