прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.36

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 15 января. Начало встречи — в 03:30 (мск).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: После 47 матчей «Рейнджерс» опустились на 14-ю позицию Восточной конференции с 46 набранным очками. На 6 пунктов ньюйоркцы отстают от клубов из первой восьмерки.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Рейнджерс» провалили домашнюю встречу с «Баффало» (2:5).

Более крупной катастрофой обернулся выезд команды Майка Салливана на территорию «Бостона» (2:10). В последней игре ньюйоркцы на домашнем льду уступили «Сиэтлу» (2:4).

Не сыграют: Адам Фокс, Адам Эдстрем, Конор Шири, Игорь Шестеркин.

Состояние команды: «Рейнджерс» проводят слабый сезон: команда выглядит беззубо, а ее шансы закрепиться в числе первой восьмерки тают стремительными темпами.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В настоящее время коллектив Майка Салливана имеет худший показатель на Востоке по результативности, при этом на дистанции в восемь последних матчей звезды с Манхэттена одержали только одну победу.

«Оттава»

Турнирное положение: На момент написания «Оттава» провела 44 встречи и заработала 45 очков, с которыми находится на 15-й позиции Востока, на 7 баллов отставая от топ-8.

Последние матчи: В середине последней игровой недели «Оттава» провела безуспешный выезд на территорию «Юты» (1:3).

Сокрушительное поражение «сенаторам» на следующий день нанес «Колорадо» в Денвере (2:8). Вернувшись на домашний лед, команда Трэвиса Грина уступила «Флориде» (2:3).

Не сыграют: Линус Уллмарк.

Состояние команды: Как и в случае с проблемными ньюйоркцами, сезон для «Оттавы» складывается нелегко. Команда плетется позади основных претендентов на плей-офф.

В девяти предыдущих встречах канадский коллектив потерпел семь поражений. Тем временем в трех последних матчах результативность «сенаторов» ограничивалась 2 заброшенными шайбами.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» потерпели 7 поражений в 9 последних матчах дома

«Оттава» не выигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей

«Рейнджерс» победили в 5 личных встречах из 6 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.26, победа «Оттавы» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Рейнджерс» демонстрируют неважные результаты на домашнем льду, но в контексте предстоящей игры имеют возможность улучшить процент побед на фоне кризисного состояния, в котором «Оттава» едет в Нью-Йорк.

2.36 «Рейнджерс» победят Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч Рейнджерс — Оттава принесёт чистый выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.36.

Прогноз: Тонус обеих команд оставляет желать лучшего, особенно в атакующем ключе. С низкой эффективностью линии нападения личная встреча вряд ли раскроется в плане результативности.

1.79 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Рейнджерс — Оттава позволит вывести на карту выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.79.