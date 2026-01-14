В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 15 января. Начало встречи — в 03:30 (мск).
«Рейнджерс»
Турнирное положение: После 47 матчей «Рейнджерс» опустились на 14-ю позицию Восточной конференции с 46 набранным очками. На 6 пунктов ньюйоркцы отстают от клубов из первой восьмерки.
Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Рейнджерс» провалили домашнюю встречу с «Баффало» (2:5).
Более крупной катастрофой обернулся выезд команды Майка Салливана на территорию «Бостона» (2:10). В последней игре ньюйоркцы на домашнем льду уступили «Сиэтлу» (2:4).
Не сыграют: Адам Фокс, Адам Эдстрем, Конор Шири, Игорь Шестеркин.
Состояние команды: «Рейнджерс» проводят слабый сезон: команда выглядит беззубо, а ее шансы закрепиться в числе первой восьмерки тают стремительными темпами.
В настоящее время коллектив Майка Салливана имеет худший показатель на Востоке по результативности, при этом на дистанции в восемь последних матчей звезды с Манхэттена одержали только одну победу.
«Оттава»
Турнирное положение: На момент написания «Оттава» провела 44 встречи и заработала 45 очков, с которыми находится на 15-й позиции Востока, на 7 баллов отставая от топ-8.
Последние матчи: В середине последней игровой недели «Оттава» провела безуспешный выезд на территорию «Юты» (1:3).
Сокрушительное поражение «сенаторам» на следующий день нанес «Колорадо» в Денвере (2:8). Вернувшись на домашний лед, команда Трэвиса Грина уступила «Флориде» (2:3).
Не сыграют: Линус Уллмарк.
Состояние команды: Как и в случае с проблемными ньюйоркцами, сезон для «Оттавы» складывается нелегко. Команда плетется позади основных претендентов на плей-офф.
В девяти предыдущих встречах канадский коллектив потерпел семь поражений. Тем временем в трех последних матчах результативность «сенаторов» ограничивалась 2 заброшенными шайбами.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» потерпели 7 поражений в 9 последних матчах дома
- «Оттава» не выигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей
- «Рейнджерс» победили в 5 личных встречах из 6 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.26, победа «Оттавы» — в 2.69.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
Прогноз: «Рейнджерс» демонстрируют неважные результаты на домашнем льду, но в контексте предстоящей игры имеют возможность улучшить процент побед на фоне кризисного состояния, в котором «Оттава» едет в Нью-Йорк.
Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.36.
Прогноз: Тонус обеих команд оставляет желать лучшего, особенно в атакующем ключе. С низкой эффективностью линии нападения личная встреча вряд ли раскроется в плане результативности.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.79.