Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 13 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Баффало» — «Флорида» — 3:4

В составе хозяев голами отметились Джейкоб Брайсон, Зак Бенсон и Алекс Так

За «Флориду» забивали Сэм Райнхарт, Антон Лунделл и Эй Джей Грир (дубль).

Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 20 бросков в створ из 23.

«Баффало» проиграл после трех побед подряд. Он набрал 44 очка в 52 играх и находится на шестом месте в таблице «Востока». «Флорида» (51 очко после 45 матчей) располагается на 12-м месте.

«Детройт» — «Каролина» — 4:3 ОТ

За хозяев шайбы забрасывали в основное время Джеймс Ван Римсдайк, Альберт Юханссон и Алекс Дебринкэт, который также добавил два ассиста.

У гостей отличились Джексон Блэйк, Сет Джарвис и Шейн Гостибеер. Российский защитник Александр Никишин сделал результативную передачу.

Победную шайбу в овертайме забросил Эндрю Копп.

«Детройт» (60 очков) одержал 4-ю победу кряду и после 47 матчей идет вторым в Восточной конференции НХЛ. «Каролина» (60 очков) лидирует на «Востоке» после 46 игр. У «Харрикейнз» прервалась серия из четырех побед кряду.

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 2:4

В составе «Рейнджерс» отличилсиь Мика Зибанежад и Сэм Кэррик. На счету Артемия Панарина асссист. В текущем сезоне 34-летний россиянин в 46 матчах набрал 50 (16+34) очков.

У гостей забили Эли Толванен, Джордан Эберле, Шейн Райт и Джаред Маккэн.

«Рейнджерс» имеют серию из 4-х поражений кряду и занимают 14-е место в Восточной конференции с 46 очками после 47 матчей. «Сиэтл» (50 очков после 44 игр) располагается на 6-й строчке в Западной конференции.

«Филадельфия» — «Тампа» — 1:5

В составе хозяев единственную шайбу забросил Кристиан Дворак. Российский нападающий Никита Гребенкин получил в этой игре 17 минут штрафного времени.

У гостей забивали Понтус Хольмберг, Джейк Гюнцель, Брэйден Пойнт, Брэндон Хагель и Никита Кучеров. Также россиянин сделал ассист. В сезоне-2025/26 32-летний Кучеров в 41 матче набрал 67 (23+44) очков.

«Филадельфия» потерпела третье поражение подряд и занимает 7-е место на «Востоке». «Тампа» выиграла 10-й матч подряд и идет на втором месте (59 очков после 44 игр).

«Монреаль» — «Ванкувер» — 6:3

За «Канадиенс» отличились Ноа Добсон, Александр Каррье (дубль), Майкл Мэтисон, Юрай Слафковски и Оливер Капанен. Также стоит отметить три голевые передачи нападающего Ивана Демидова. 26-летний россиянин теперь имеет 39 (10+29) очков в 46 встречах этого сезона.

За гостей шайбы забрасывали Элиас Петтерссон, Эвандер Кейн и Макс Сассон.

«Ванкувер» занимает последнее, 16-е место в Западной конференции с 37 очками после 45 игр и имеет серию из 7 поражений кряду. «Монреаль» (58 очков после 46 матчей) располагается на 4-м месте в Восточной конференции.

«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 2:5

По дублю оформили форварды «Дэвилз» Ондржей Палат и Йеспер Братт. Еще одну шайбу забросил Доусон Мерсер.

У гостей отличились Райан Хартман и Маркус Фолиньо.

«Нью-Джерси» (48 очков) прервал серию из 4-х поражений кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» (61) уступила во втором матче кряду и идет третьей на «Западе».

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 1:4

У хозяев заброшенной шайбой отметился Тайлер Бертуцци, у гостей забили Зак Хаймэн, Эван Бушар и Леон Драйзайтль.

«Чикаго» в 45 матчах набрал 46 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» с 53 очками после 46 игр располагается на 5-й строчке.

«Колорадо» — «Торонто» — 3:4 ОТ

У хозяев отличились Кайл Макар, Брок Нельсон и Мартин Нечас. Также отметим три голевые передачи Нэйтана Маккиннона.

По 2 (1+1) очка у гостей набрали Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер, забросивший победную шайбу в овертайме. Еще по разу отличились Истон Коуэн и Бобби Макмэнн.

«Колорадо» (74 очка) продолжает лидировать на «Западе». «Торонто» (53) одержал четвертую победу подряд и занимает 6-е место на «Востоке».

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:3

Победу «Старз» принесли голы Уайатта Джонстона, Джейсона Робертсона и Мэтта Дюшена.

Единственную шайбу хозяев забросил Куинтон Байфилд.

«Даллас» (63 очка) после 46 матчей идет вторым в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (48 очков) располагается на 8-й строчке на «Западе» после 45 игр.