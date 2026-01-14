прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 15 января. Начало встречи — в 06:00 (мск).

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В гонке Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 8-е место с 48 очками на счету, опережая 9-ю «Юту» по дополнительным показателям.

Последние матчи: В конце последней игровой недели «Кингз» провели две встречи в Канаде. В ходе первой калифорнийцы допустили поражение от «Виннипега» (1:5).

Победный результат тем временем команда Джима Хиллера установила в игре против «Эдмонтона» (3:4, бул.). Накануне «Лос-Анджелес» дома уступил «Далласу» (1:3).

Не сыграют: Йоэль Армиа, Анже Копитар, Тревор Мур.

Состояние команды: Не изменяя традициям последних лет, «Лос-Анджелес» проводит качельный сезон. Команда ведет борьбу за места в топ-8 при неоднозначных результатах.

На текущее время калифорнийцы обладают беднейшим показателем результативности среди клубов основной восьмерки. Тем временем в девяти предыдущих домашних встречах «Кингз» допустили шесть поражений.

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» обосновался на 4-й позиции Западной конференции с 54 очками в активе. После 44 матчей команда из Невады отстает от трио лидеров на 7 пунктов.

Последние матчи: Несколько дней назад «Вегас» провел две встречи на домашнем льду. В ходе первой «Голден Найтс» нанесли поражение «Коламбусу» (5:3).

Следом команда Брюса Кэссиди одержала волевую победу над «Сент-Луисом» (4:2). В рамках последнего выезда коллектив из «Мировой столицы развлечений» прикончил «Сан-Хосе» (7:2).

Не сыграют: Картер Харт, Адин Хилл, Уильям Карлссон, Брэйден Макнэбб, Алекс Пьетранжело, Брэндон Саад, Бретт Хауден.

Состояние команды: «Вегас» находится неподалеку группы лидеров Запада, но в сущности демонстрирует неубедительные результаты в условиях нарастающего давления.

В ходе нескольких предыдущих недель «рыцари» потерпели восемь поражений в девяти матчах. Однако на текущем отрезке команда взвинтила темп и выдала четыре победы кряду.

«Лос-Анджелес» победил в 2 последних личных встречах на домашнем льду

В 9 последних личных встречах на льду «Лос-Анджелеса» команды забивали больше 5.5 голов

«Вегас» обходится без побед в очном противостоянии на протяжении 5 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.16, победа «Вегаса» — в 2.54.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Пока «Лос-Анджелес» проводит неоднозначный отрезок, «Вегас» показывает сравнительную устойчивость. В игровом смысле «рыцари» видятся фаворитами матча в Калифорнии.

Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.91.

Прогноз: В последние недели «Лос-Анджелес» ощутимо просел с точки зрения оборонительной надежности, в связи с чем «Вегас», вышедший на хороший уровень результативности, сумеет в полной мере проявить себя впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 за 2.14.