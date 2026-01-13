прогноз на матч НХЛ, ставка за 3.00

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «ТД Гарден» 14 января, начало — в 03:30 (мск).

«Бостон»

Турнирное положение: Хоккеисты из штата Массачусетс занимают в Восточной конференции 8 место. Команда немецкого специалиста Марко Штурма в 46 матчах регулярного чемпионата набрала 52 очка.

Последние матчи: «Бостон» одержал минимальную победу над командой «Питтсбург» (1:0). Победную шайбу в первом периоде забросил нападающий из Швеции Виктор Арвидссон.

Не сыграют: В лазарете «Бостона» находятся шведский защитник Хампус Линдхольм и американский защитник Джордан Харрис.

Состояние команды: Победная серия «Бостона» составляет три матча, «медведи» в домашней серии игр разгромили «Рейнджерс» (10:2) и «Калгари» (4:1).

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» продолжает погоню за лидером Восточной конференции — «Каролиной». На данный момент хоккеисты из Мичигана занимают 2 место, в 46 матчах клуб набрал 58 очков.

Последние матчи: Один из лидеров Востока нанес сокорушительное поражение «Монреалю». Игроки «Детройта» отправили в сетку ворот канадцев четыре безответные шайбы. В составе победителей по голу забили Лукас Рэймонд, Дилан Ларкин, Алекс Дебринкэт и Эндрю Копп.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Крылья» одержали победу в третьем матче подряд, переиграв также «Ванкувер» (5:1) и «Оттаву» (5:3).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 8 место в Восточной конференции

«Детройт» занимает 2 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» и «Детройт» обменялись победами

«Детройт» переиграл «Бостон» (5:4)

«Бостон» обыграл «Детройт» (2:2, 1:0 — после серии буллитов)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.20, а победа «Детройта» — в 2.70.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6 — за 1.75.

Прогноз: Хоккейные команды сейчас на ходу, в последней очной встрече «Бостон» и «Детройт» забросили друг другу 9 шайб. Да и в среднем за игру хоккеисты из Мичигана и Массачусетса забивают по 5 голов. Есть вероятность, что соперники сыграют в открытй хоккей.

Ставка: Тотал больше 7 с коэффициентом 3.00.

Прогноз: В первой дуэли сезона «Бостон» смог одержать победу лишь в серии буллитов, во второй — «Детройт» хоть и забросил сопернику 5 шайб, но добился успеха с минимальным перевесом. Не исключаем, что третья игра между соперниками также пройдет в равной борьбе, ожидаем ничью в основное время.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.20.