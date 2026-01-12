В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 13 января. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: В 42 матчах «Авангард» заработал 59 очков, с которыми закрепился на 3-й строчке Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от 2-го «Ак Барса».

Последние матчи: Новый календарный год «Авангард» начал с яркого выезда на территорию «Сибири», где добился разгромной победы (5:2).

Гостевая серия стала тяжелее ввиду соперничества с «Ак Барсом», в ходе которого омичи также забрали победные баллы (2:1). Накануне команда Ги Буше потерпела поражение от «Металлурга» Мг (1:2).

Не сыграют: В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Авангард» по своему потенциалу является одним из фаворитов чемпионата, но устойчивый разрыв между лидером Востока не дает команде замахнуться на большее в рамках регулярки.

В ходе последнего игрового отрезка коллектив Ги Буше одержал семь побед в девяти матчах, тогда как в трех недавних омичи не пропускали больше 2 голов. По игре в обороне «ястребы» являются лучшими в конференции прямо сейчас.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В активе «Салавата Юлаева» 44 очка после 44 матчей. В таблице Востока уфимцы обосновались на 7-й позиции, на 5 зачетных баллов опередив «Амур» и «Сибирь».

Последние матчи: В 2026 году «Салават Юлаев» провел три встречи в рамках домашней серии. В дебюте январской кампании уфимцы обыграли «Нефтехимик» (2:1).

Несколькими днями позже подопечные Виктора Козлова прибили «Автомобилист» (4,1), а в последнем матче взяли верх над «Барысом» (3:1).

Не сыграют: Данил Алалыкин, Алексей Василевский.

Состояние команды: «Салават Юлаев» находится в фазе относительно подъема. Сегодня уфимцы демонстрируют объективный прогресс, наращивая темп турнирного продвижения.

Коллектив Виктора Козлова идет без поражений на протяжении трех последних туров, тогда как на дистанции в шесть матчей «СЮ» заработал 11 очков из 12. Тем временем по пропущенным шайбам команда входит в тройку лучших на Востоке.

«Авангард» победил в 6 домашних матчах из 7 последних

«Авангард» обыграл «СЮ» в 2 личных встречах в нынешнем сезоне

В 8 личных встречах из 10 последних на льду «Авангарда» команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.79, победа «Салавата Юлаева» — в 4.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: «Салават Юлаев» набирает боеспособные кондиции и, как кажется, излучает большую уверенность в топ-матчах, чем это было раньше. По объективным причинам уфимцы не могут считаться фаворитами встречи в Омске, но выдать достойную игру против одного из лидеров Востока команда Козлова, безусловно, постарается.

Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой +1.5 за 1.82.

Прогноз: «Авангард» нацелен на высокую результативность в большинстве матчей, что заставит «Салават Юлаев» реагировать соответствующим образом. При реализации такого сценария встреча в Омске будет продиктована высокой событийностью в плане голов.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.