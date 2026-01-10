прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Белл-Центре» 11 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Монреаль»

Турнирное положение: В активе канадцев из Квебека 56 очков после 44 матчей. В таблице Востока команда закрепилась на 2-й строчке, на 1 турнирный пункт отставая от лидирующей «Каролины».

Последние матчи: В одном из гостевых матчей прошлой игровой недели «Монреаль» потерпел поражение от «Сент-Луиса» (0:2).

После выезда в Миссури команда Мартена Сан-Луи заявилась в Техас, где расправилась с «Далласом» (4:3, от). Следом на своей территории «Канадиенс» разбили «Калгари» (4:1) и «Флориду» (6:2).

Не сыграют: Кирби Дах, Джейк Эванс, Кайден Гюле, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук, Джош Андерсон.

Состояние команды: «Монреаль» в последние недели выглядит весьма уверенно: несмотря на осечки в отдельных матчах, команда показывает зрелую игру и ведет борьбу за лидерство на Востоке.

Атакующая продуктивность команды Мартена Сан-Луи статистически входит в число лучших в конференции, тогда как одной из ключевых проблем канадцев из Квебека на дистанции является оборона.

«Детройт»

Турнирное положение: В 45 матчах «Детройт» заработал 56 очков, с которыми обосновался на 3-й позиции Востока, по дополнительным показателям отставая от 2-го «Монреаля».

Последние матчи: После победы над «Виннипегом» (2:1) в первой игре 2026 года «Детройт» дважды кряду уступил «Питтсбургу» (3:4, от, 1:4).

Серия поражений «Ред Уингз» была прервана днями ранее на площадке «Оттавы» (5:3). В последнем матче подопечные Тодда Маклеллана уверенно разобрались с «Ванкувером» (5:1).

Не сыграют: У «Детройта» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Для «Детройта» нынешний сезон складывается удачно. Команда, оставаясь в числе претендентов на лидерство на Востоке, во многом превосходит ожидания.

Игровая структура коллектива Тодда Маклеллана предполагает вариативные атакующие решения за счет верхних звеньев, тогда как на своей половине площадки «Ред Уингз» далеко не всегда действуют целостно.

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Монреаль» выиграл с разницей в 3 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.57, победа «Детройта» — в 2.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Монреаль» — безусловно, сильный противник даже для нынешнего «Детройта», но по ходу этой регулярки команда из Мичигана демонстрировала высокое качество подготовки к такого рода играм.

Ставка: «Детройт» победит в матче за 2.16.

Прогноз: Обе команды очень часто привозят в зоне защиты, поэтому их матчи, как правило, пробивают высокие показатели результативности. В личной встрече подобный сценарий видится наиболее вероятным.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.95.