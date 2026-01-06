«Вашингтон» не провали игру на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Капитал Уан Арене» 8 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: После 43 матчей «Вашингтон» поднялся на 6-ю строчку Восточной конференции с 50 очками в резерве. Такое же количество баллов набрали «Айлендерс», находящиеся выше.

Последние матчи: Первый матч 2026 года «Вашингтон» провел в Онтарио, где потерпел поражение от «Оттавы» (3:4).

Вернувшись домой после напряженного выезда в Канаду, команда Спенсера Карбери проиграла «Чикаго» (2:3, бул.), тогда как в недавней встрече эффектно разобралась с «Анахаймом» (7:4).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон, Алексей Протас.

Состояние команды: Если отталкиваться исключительно от промежуточных результатов, то «Вашингтон» прямо сейчас проводит слабейший отрезок в чемпионате.

Несмотря на единичные всплески продуктивности, ранее считавшейся базовой, команда Спенсера Карбери допускает частые провалы, которые во многом переплетаются с проблемами оборонительного характера.

«Даллас»

Турнирное положение: В активе «Далласа» 58 очков после 42 матчей. В таблице Западной конференции техасцы находятся на 2-м месте, по дополнительным показателям опережая «Миннесоту».

Последние матчи: В дебюте 2026 года клуб из «Штата одинокой звезды» провалил домашнюю встречу с «Баффало» (1:4).

За поражением, которое стало третьим кряду, последовал провал на площадке «Чикаго» (3:4). Накануне подопечные Глена Гулуцана не смогли справиться с «Монреалем» (3:4, от).

Не сыграют: Лиан Бихсель, Кейси Десмит, Тайлер Сегин, Джейми Бенн.

Состояние команды: В моменте «Даллас» был одним из ближайших преследователей безудержного «Колорадо», но серия провалов довела техасцев до состояния локального кризиса.

На фоне предметных попыток навязывать соперникам свою игру «Старз» испытывают нехватку волевого характера, за счет которого топ-команды, как правило, вытаскивают непростые по разным причинам матчи.

Статистика для ставок

«Даллас» одержал 7 побед в 8 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Вашингтон» забил 1 гол в сумме в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.52, победа «Далласа» — в 2.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: «Вашингтон» нельзя считать безусловным фаворитом предстоящей встречи, но спад «Далласа», как кажется, повышает шансы столичного клуба на локальный успех в родных стенах.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.91.

Прогноз: Ныне команды далеки от пиковой производительности в наступательных фазах игры. Личная встреча, вероятно, пройдет при высоком объеме физической борьбы и низкой голевой активности.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.17.