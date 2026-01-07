прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.09

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Металлург» 8 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 41 матче «Металлург» Мг заработал 66 очков, с которыми закрепился на 1-м месте Восточной конференции, на 7 пунктов опережая 2-й «Авангард».

Последние матчи: В заключительных матчах 2025 года «Металлург» Мг потерпел поражение от «Авангарда» (1:2, бул.), но добился яркой победы в дерби с «Трактором» (5:4, от).

В первой январской встрече подопечные Андрея Разина установили победный результат на площадке «Шанхайских Драконов» (7:3). В домашнем матче против «Локомотива» уральцы взяли волевую победу (5:4, от).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: «Металлург» Мг остается безусловным фаворитом регулярного сезона. Команда практически не чувствует конкуренции и не имеет равных в плане скорости турнирных приобретений.

Хорошая кадровая глубина позволяет тренерскому штабу Андрея Разина ставить вариативную игру, нацеленную на агрессивную атаку, тогда как в непростых по своему содержанию матчах уральцы нередко преуспевают за счет характера.

«Авангард»

Турнирное положение: После 41 игры «Авангард» находится на 2-м месте Восточной конференции с 59 очками на счету, на 1 турнирный пункт опережая 3-й «Ак Барс».

Последние матчи: На флажке 2025 года «Авангард» провел серию матчей на домашней площадке, которая закончилась внезапным поражением от «Барыса» (2:4).

Новый календарный год подопечные Ги Буше начали с уверенной победы на льду «Сибири» (5:2). Следом омичи осуществили вылазку на территорию «Ак Барса», над которым скромно взяли верх (2:1).

Не сыграют: У «Авангарда» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Авангард» остается, пожалуй, единственным клубом Восточной конференции, который по своей природе и внутреннему ресурсу наиболее приближен к «Магнитке».

Коллектив Ги Буше играет в динамичный наступательный хоккей, от матча к матчу показывая широту атакующих решений. В настоящий момент омичи идут вторыми на Востоке по результативности.

«Авангард» победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Металлург» Мг не забивал больше 1 гола в 2 последних личных встречах

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Авангарда» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.91, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.

Прогноз: Предстоящий выезд наверняка станет для «Авангарда» самым тяжелым в начале 2026 года. Но тактически и по кадровому содержанию команда Ги Буше видится готовой к игре против прямого конкурента.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.09.

Прогноз: На фоне мощнейшего атакующего потенциала команды могут сосредоточиться на действиях в зоне защиты, пытаясь таким образом справиться с угрозами, способными определить результат.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.97.