Металлург Мг

Игра в Магнитогорске обещает получиться принципиальной и напряжённой. «Металлург» идёт сильной серией и мощно действует в атаке, но именно «Авангард» — одна из тех команд, кто умеет останавливать уральцев, причём уже дважды делал это за последний месяц. Омичи находятся в хорошей форме, надёжны в обороне и стабильно берут очки, тогда как магнитогорцы делают ставку на высокую результативность и уверенность в собственных силах на домашнем льду

17' Фьоре бросал с острого угла от правого борта, но зафиксировал шайбу Смолин.

17' Паливко дважды блокировал броски гостей.

16' Орехов заблокировал потенциально опасный бросок Войнова.

15' Шарипзянов попытался пробить Смолина, но кипер хозяев пока непробиваем.

14' Ткачёв опасно атаковал от левого круга вбрасывания, но Серебряков парировал бросок.

13' Хабаров отвечает броском в створ, теперь уже Серебряков отметился надёжной игрой.

13' Пономарёв попал в створ ворот , но Смолин зафиксировал шайбу.

12' В равных составах команды.

12' Гооол!!! 1:0. Пресс от синей линии сыграл направо на Толчинского, который в касание сделал передачу в центр на Люка Джонсона, американский форвард коньком остановил шайбу и точно бросил в ближнюю девятку!

11' Силантьев хорошо бросил, но шайба пролетела рядом со штангой.

10' Первое удаление в матче. «Авангард» в меньшинстве 2 минуты сыграет. Артём Блажиевский отбудет наказание за подножку.

10' Хабаров бросил мимо створа.

09' Вовченко пытался убежать от Ибрагимова по правому флангу, но защитник гостей максимально осложнил жизнь форварду магнитогорцев и не дал максимально эффективно бросить, хотя до Серебрякова шайба долетела.

08' Пресс набрасывал от правого борта на ворота, но Серебряков сумел отвести угрозу.

07' Фьоре справа выкатился один на один со Смолиным, но переиграть вратаря не сумел.

06' Блажиевский блокировал бросок Орехова.

05' Яковлев опасно бросал от левого борта в дальний верхний угол, но здорово сыграл Серебряков и зафиксировал шайбу.

04' Потуральски бросил в створ, но Смолин на месте.

03' Петунин бросал, но отбил шайбу Серебряков.

02' Блажиевский стрельнул, но Смолин парирует бросок.

02' Пономарёв попал в створ, но по позиции Смолин, который зафиксировал шайбу.

01' Маклауд оказался на пятаке, попытался затолкать шайбу в ворота магнитогорцев, но отбились хозяева.

01' Пресс заблокировал бросок Шарипзянова.

01' В хорошем темпе начали команды.

01' Матч начался. Вбрасывание выиграли гости!

До матча

14:30 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

14:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:20 Основные вратари: Александр Смолин и Никита Серебряков.

14:10 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Александр Соин (Москва, Россия); Линейный: Максим Берсенёв (Челябинск, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

14:00 Матч пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске (Россия), вмещающем 7700 зрителей.

Стартовые составы команд

Металлург Мг: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Егор Коробкин, Никита Коротков.

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Джованни Фьоре, Иван Игумнов, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Клим Костин, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Металлург Мг

«Металлург» подходит к встрече в статусе лидера Восточной конференции и одной из самых стабильных команд текущего регулярного чемпионата. Южноуральцы уже десять матчей подряд не уходят с льда без очков, на этом отрезке одержав восемь побед и уступив только «Нефтехимику» и «Авангарду» — оба раза со счётом 1:2 и оба поражения пришлись за пределы основного времени. В последних турах команда Андрея Разина заметно прибавила в атаке: за три встречи подряд «сталевары» забросили 15 шайб, оформив победы над «Трактором» (5:4), «Куньлунем» (7:3) и «Локомотивом» (5:4). При этом важный нюанс — перед матчем с «Авангардом» магнитогорцы провели очень энергозатратный поединок против ярославцев, выиграв лишь за девять секунд до окончания овертайма, что могло оставить след в физическом и эмоциональном плане. Любопытно и то, что последняя команда, которая обыгрывала «Металлург» в основное время, — как раз «Авангард» (1:3 в Магнитогорске), а в декабре уральцы уступили омской команде ещё раз, но уже в серии буллитов — 1:2, забив всего одну шайбу за 65 минут.

Авангард

«Авангард» также проводит сильный сезон и уверенно держится вверху таблицы Востока. Единственный серьёзный спад пришёлся на конец октября — начало ноября, когда команда потерпела пять поражений в семи матчах, но после стабилизировалась и вновь набрала чемпионский ход. Из последних восьми встреч омичи проиграли только «Барысу» (2:4), а остальные поединки выиграли, в том числе у прямых конкурентов. Особенно показателен январский отрезок: «Авангард» уверенно разобрался на выезде с «Сибирью» — 5:2, несмотря на отличную форму новосибирцев, а затем победил в Казани «Ак Барс» — 2:1, который до этого выиграл шесть матчей из семи. Команда Ги Буше показывает сочетание аккуратной, организованной обороны и качественной игры впереди, а ключевым фактором стабильности стал Никита Серебряков. Он уже не первый раз останавливает одну из лучших атак лиги — в декабре «Металлург» смог забить ему только один раз за основное время. При этом, как и у магнитогорцев, последний матч против сильного соперника отнял у «ястребов» много сил, что тоже может сказаться на темпе и интенсивности этого поединка.

Личные встречи

В рамках КХЛ соперники провели 93 матча, «Авангард» ведёт по победам — 53 против 40 у «Металлурга». В текущем сезоне баланс также на стороне омской команды: три победы «Авангарда» (5:1, 3:1, 2:1) и один успех «Металлурга» — 4:1. Все это делает предстоящую встречу не просто важной с турнирной точки зрения, но и принципиальной в контексте борьбы за статус сильнейшей команды Востока.

