В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 8 января. Начало встречи — в 06:30 (мск).
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: На момент написания «Лос-Анджелес» провел 41 встречу, заработав 45 очков. В таблице Запада «Кингз» занимают 7-е место, на 1 турнирный балл отставая от топ-4.
Последние матчи: За несколько дней в наступившем новом году «Лос-Анджелес» успел провести три встречи в родных стенах.
Серия домашних матчей началась с поражения от «Тампы-Бэй» (3:5). Тем временем в двух следующих играх подопечные Джима Хиллера взяли верх над «Миннесотой» (5:4, бул., 4:2).
Не сыграют: Тревор Мур.
Состояние команды: «Лос-Анджелес» ведет упорную борьбу за одну из последних позиций в зоне плей-офф, но сталкивается с классической для себя проблемой стабильности на дистанции.
На длинных игровых отрезках коллективу Джима Хиллера не удается реализовывать тактические идеи в условиях низкой вариативности среди топ-исполнителей наряду с проблемами оборонительного плана.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: В активе другой калифорнийской команды — 43 очка после 41 игры на момент написания. В таблице Запада «Шаркс» идут девятыми, на 2 пункта отставая от топ-8.
Последние матчи: На флажке прошлого года «Сан-Хосе» добился эффектной победы в дерби на площадке «Анахайма» (5:4).
Следующий матч коллектив Райана Варсофски провел на домашнем льду, где переиграл «Миннесоту» (4:3, бул.). Наступивший год начался для «Шаркс» с крупного провала в игре против «Тампы» (3:7).
Не сыграют: Логан Кутюр, Райан Эллис, Адам Годетт, Джон Клингберг, Филипп Курашев, Кэри Прайс, Уилл Смит, Венсан Деарне, Шакир Мухамадуллин.
Состояние команды: «Сан-Хосе» закрепился в статусе претендента на первый за долгие годы кубковый раунд, что в стартовые недели чемпионата представить было невозможно.
Молодая команда Райана Варсофски раскрыла потенциал, хотя проблемы со стабильной формой не дают совершить более значимый шаг вперед. Между тем «Шаркс» входят в число слабейших коллективов Запада по игре в обороне.
Статистика для ставок
- «Сан-Хосе» победил в 3 личных встречах из 5 последних
- В 5 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов
- «Лос-Анджелес» одержал 6 побед в 7 последних личных встречах на домашнем льду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.68, победа «Сан-Хосе» — в 3.66.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.
Прогноз: Для «Сан-Хосе» принципиальным видится вопрос потенциального успеха на льду регионального соперника, который впервые за несколько сезонов стал прямым конкурентом.
Ставка: «Сан-Хосе» не проиграет за 2.03.
Прогноз: В Калифорнии любят шоу, включая хоккейные. Тем временем на фоне проблем в зоне защиты, характерных для обеих команд, предстоящая встреча пройдет под знаком высокой результативности.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.86.