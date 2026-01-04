прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 5 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 41 игры «Салават Юлаев» находится на 8-й позиции Восточной конференции с 38 очками на счету. На 2 пункта уфимцы опережают «Барыс» и «Сибирь».

Последние матчи: После серии матчей против «Амура», закончившихся поражением и победой с одинаковым счетом 4:2, «Салават Юлаев» взял верх над «Северсталью» (2:1, бул.).

После встречи с одним из лидеров Запада коллектив Виктора Козлова принимал «Динамо» Минск, от которого потерпел поражение (2:3, от).

Не сыграют: Данил Алалыкин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» пытается обрести предметную форму, за счет которой надеется закрепиться в зоне плей-офф, справившись с нарастающей конкуренцией.

Накануне команда Виктора Козлова провела неудачный отрезок, состоявший из четырех поражений в пяти матчах. Но в трех последних встречах уфимцы заработали 5 очков из 6 возможных.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 42 играх «Нефтехимик» заработал 43 очка, с которыми занимает 5-е место в Восточной конференции, на 3 пункта опережая 6-й «Трактор».

Последние матчи: В рамках предыдущей серии выездов «Нефтехимик» потерпел поражения от «Металлурга» Мг (3:4, бул.) и «Авангарда» (3:4, от) при хороших попытках навязать борьбу.

В другом выездном матче команда Игоря Гришина взяла верх над «Шанхайскими Драконами» (3:4, от), тогда как дома разбила «Торпедо» (5:0). В недавней встрече с «Сочи» нижнекамцы допустили неудачу (1:2).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Нефтехимик» проводит внушительный по своему содержанию сезон. При определенных проблемах игрового характера нижнекамцы показывают неплохие результаты на дистанции.

По игре в обороне коллектив Игоря Гришина имеет второй худший показатель среди представителей верхней восьмерки. Между тем в восьми недавних встречах «Нефтехимик» одержал только две победы.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 5 личных встречах из 6 последних

«Нефтехимик» забивал 1 и менее голов в 5 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.40, победа «Нефтехимика» — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Салават Юлаев» взял уверенный курс на продвижение, поэтому каждый подобный матч для команды Виктора Козлова является хорошей возможностью упрочить позицию в зоне основной восьмерки.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.20.

Прогноз: При всех сильных качествах «Нефтехимика» игра в защите не входит в число его достоинств. Уфимцы на домашнем льду способны выйти на высокий уровень результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.77.