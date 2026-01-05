В понедельник, 5 января, «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

25' Александр Жаровский («Салават Юлаев») поехал обыгрывать один в один защитника, но клюшка выпала у него из рук.

24' Шелдон Ремпал («Салават Юлаев») раньше времени вошел в зону соперника и попал в положение вне игры.

23' Алексей Василевский («Салават Юлаев») в падении выбил шайбу из-под клюшки бросающего Ивана Николишина («Нефтехимик»).

22' Егор Сучков («Салават Юлаев») перехватил шайбу, вошел в зону соперника и бросил низом, но Ярослав Озолин («Нефтехимик») отбил щитками.

21' Стартовала вторая треть матча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»! Поехали...

20' Звучит сирена на перерыв! «Салават Юлаев» ведет 1:0! Отдыхаем...

19' Григорий Панин («Салават Юлаев») набрасывал на пятак, но партнеры проехали то место и не сумели замкнуть передачу.

18' Максим Кузнецов («Салават Юлаев») едва не убежал на рандеву с голкипером, но Тимур Хайруллин («Нефтехимик») успел в последний момент подбить сопернику клюшку.

17' Данил Юртайкин («Нефтехимик») бросил со средней дистанции, но Евгений Кулик («Салават Юлаев»)успел заблокировать полет шайбы.

16' Артём Горшков («Салават Юлаев») провел стремительную контратаку и в окружении двух защитников нанес бросок по воротам, вратарь отбил грудью.

15' Шелдон Ремпал («Салават Юлаев») на скорости ворвался на чужой пятак, но упал и снес ворота.

14' За задержку соперника клюшкой 2 минуты получил Александр Жаровский («Салават Юлаев»).

14' Гости провели стремительную контратаку: Тимур Хайруллин («Нефтехимик») выехал один на один с вратарем и только с помощью нарушения правил его остановили.

13' Дамир Жафяров («Нефтехимик») получил малый скамеечный штраф за задержку клюшкой соперника.

11' Г-ООООООООО-Л! «Салават Юлаев» — 1:0! Никита Зоркин! Шелдон Ремпал отдал передачу на синюю линию, а Никита Зоркин не раздумывая бросил точно в верхний угол!

10' Два броска подряд нанесли уфимские хоккеисты, но Ярослав Озолин («Нефтехимик») был надежен в воротах.

09' Артём Сериков («Нефтехимик») прервал передачу соперника на пятак и выбросил шайбу из своей зоны.

08' Максим Федотов («Нефтехимик») не по правилам атаковал соперника и получил 2 минуты штрафа за подножку. Хозяева будут играть в большинстве!

07' Джек Родуолд («Салават Юлаев») выиграл вбрасывание в своей зоне и позволил партнерам начать быструю атаку.

05' Ярослав Озолин («Нефтехимик») отбил шайбу после классного броска от синей линии в исполнении Александра Жаровского («Салават Юлаев»).

04' Евгений Митякин («Нефтехимик») попытался прорваться по левому борту ближе к воротам, но шайбу у него отобрал Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

03' Дин Стюарт («Салават Юлаев») вошел в зону соперника и мощно бросил, но добивании никого из партнеров не было.

02' Хозяева с первых секунд взяли шайб под свой контроль и провели несколько интересных атак.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на льду «Уфа-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

14:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

14:15 Судейская бригада матча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: главные судьи — Морозов Сергей и Шувалов Вячеслав, линейные судьи — Строганов Максим и Юдин Евгений.

14:10 Сегодняшний матч пройдет в Уфе на «Уфа-Арене».

14:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — «Салават Юлаев» и «Нефтехимиком». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Салават Юлаев»: Вязовой Семён, Зоркин Никита, Стюарт Дин, Ремпал Шелдон, Родуолд Джек, Броссо Девин, Кулик Евгений, Цулыгин Ярослав, Жаровский Александр, Пименов Артём, Сучков Егор, Василевский Алексей, Фаизов Артур, Ян Денис, Ефремов Владислав, Бутузов Владимир, Панин Григорий, Варлов Сергей, Кузнецов Максим, Хохряков Пётр, Горшков Артём.

«Нефтехимик»: Озолин Ярослав, Хайруллин Тимур, Хафизуллин Динар, Жафяров Дамир, Дергачёв Александр, Николишин Иван, Федотов Максим, Сериков Артём, Юртайкин Данил, Митякин Евгений, Барулин Владислав, Хлыстов Никита, Профака Лука, Селезнёв Григорий, Хоружев Никита, Точилкин Герман, Криволапов Николай, Душак Джозеф, Артамонов Никита, Квартальнов Данила, Шафигуллин Булат.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне демонстрирует не лучшие результаты и никак не может стабилизировать игру. Команда сражается за место в плей-офф в Восточной конференции и в данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице. Разница заброшенных и пропущенных шайб у Уфы — 102:108.

В последних пяти матчах «Салават Юлаев» одержал только две победы: над «Амуром» (4:2) и череповецкой «Северсталью» (2:1 в серии буллитов). Остальные матчи были проиграны: казанскому «Ак Барсу» (1:2), «Амуру» (2:4) и минскому «Динамо» (2:3 в овертайме).

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» — крепкий середняк Континентальной хоккейной лиги, который пока уверенно держится в зоне плей-офф Восточной конференции, занимая 5-е место в турнирной таблице с 43-мя очками. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 115:127.

В пяти последних матчах «Нефтехимик» одержал две победы: в овертайме над «Шанхайскими Драконами» (4:3) и нижегородским «Торпедо» (5:0). Остальные матчи были проиграны: магнитогорскому «Металлургу» в серии буллитов (3:4), омскому «Авангарду» в овертайме (3:4) и «Сочи» (1:2).

Личные встречи

Между собой эти соперники играют довольно часто, так как оба представляют Восточную конференцию. В последнее время в этой паре доминирует «Салават Юлаев», который выиграл пять из шести предыдущих матчей. Последняя очная дуэль состоялась в ноябре прошлого года, в ней уфимский клуб победил на выезде со счетом 3:1.

