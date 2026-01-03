прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене Трактор» 4 января. Начало встречи — в 14:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: В 41 игре «Трактор» заработал 40 очков. В таблице Востока южноуральцы обосновались на 6-й позиции, на 1 турнирный балл опережая 7-й «Амур».

Последние матчи: На флажке 2025 года «Трактор» провел два удачных выезда — поочередно челябинцы обыграли «Барыс» (2:0) и «Ладу» (6:1).

Следующий гостевой визит обернулся поражением команды Евгения Корешкова на территории «Ак Барса» (2:3). В последнем матче «Трактор» не выдержал натиск «Металлурга» Мг (4:5, от).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Трактор» переживает непростые времена с точки зрения игры. При своем потенциале и амбициях турнирные достижения челябинцев выглядят весьма скромно.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В девяти предыдущих матчах команда, ныне возглавляемая Евгением Корешковым, потерпела семь поражений. На этом же отрезке уральцы пропускали 4 и более голов в четырех встречах.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: После 39 матчей «Динамо» Минск возглавляет Западную конференцию с 57 очками на счету, на 1 турнирный балл опережая 2-й «Локомотив».

Последние матчи: В одном из последних матчей на домашнем льду минское «Динамо» потерпело крупное поражение от СКА (1:4).

Однако в ходе следующей игры в Беларуси коллектив Дмитрия Квартальнова одержал верх над «Динамо» Москва (5:3). В последнем матче минчане забрали победный результат на льду «Салавата Юлаева» (2:3, от).

Не сыграют: Станислав Галиев.

Состояние команды: «Динамо» Минск проводит лучший сезон в своей истории. Команда излучает уверенность в игровом ключе и неуступчиво движется в числе лидеров Запада.

В настоящее время коллектив Дмитрия Квартальнова имеет второй в лиге показатель по заброшенным шайбам и демонстрирует лучшие цифры по пропущенным. На отрезке в пять последних матчей белорусы одержали четыре победы.

Статистика для ставок

«Трактор» не побеждает дома на протяжении 3 последних матчей

В 10 матчах на льду «Трактора» из 11 последних было забито более 5.5 голов

«Трактор» одержал 5 побед в 6 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.71, ничья — в 4.20, победа «Динамо» Минск — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: С новым главным тренером «Трактор» планирует постепенно прибавлять, но к текущему моменту «Динамо» Минск находится в исключительной форме, обладая достаточным ресурсом, чтобы провести сильный выезд.

2.30 «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Трактор — Динамо Минск принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.

Прогноз: В настоящий момент «Трактор» испытывает большие проблемы в обороне, чем, безусловно, постарается воспользоваться «Динамо» Минск, которое находится на пике продуктивности.

2.25 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Трактор — Динамо Минск позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.25.