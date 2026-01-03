прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 4 января. Начало встречи — в 13:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: В 41 матче «Сибирь» заработала 36 очков. В таблице Востока команда закрепилась на 10-й строчке, на 2 турнирных пункта отставая от верхней восьмерки.

Последние матчи: После крупного поражения от «Автомобилиста» на домашнем льду (0:5) «Сибирь» провела серию матчей на Дальнем Востоке.

Дважды кряду подопечные Ярослава Люзенкова одержали верх над «Адмиралом» (4:2, 3:2, от), а следом разобрались с «Амуром» (3:2, от).

Не сыграют: Илья Люзенков.

Состояние команды: «Сибирь» демонстрирует явные улучшения с точки зрения игры и общей динамики набора очков. Команда основательно трудится над продвижением в топ-8.

В десяти последних матчах коллектив Ярослава Люзенкова установил семь победных результатов, тогда как в трех предыдущих встречах новосибирцы не пропускали больше 2 голов.

«Авангард»

Турнирное положение: После 39 матчей «Авангард» находится на 3-м месте Восточной конференции. С 55 очками на счету, омичи отстают от 1-го «Металлурга» на 7 турнирных баллов.

Последние матчи: Заключительные матчи 2025 года «Авангард» провел на домашнем льду. В первой игре в родных стенах была одержана победа над «Нефтехимиком» (4:3, от).

Следом команда Ги Буше взяла верх над «Металлургом» Мг (2:1, бул.) и «Ладой» (4:3, бул.). На этом фоне неожиданным оказалось поражение омичей от «Барыса» (2:4).

Не сыграют: У «Авангарда» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: При эпизодических неудачах «Авангард» проводит сильный сезон, демонстрируя выверенную систему, в основе которой лежит вариативный атакующий хоккей.

Команда Ги Буше остается устойчивой к продолжительным периодам спада и поддерживает лучшую форму на дистанции. Так, в десяти последних встречах омичи допустили всего два поражения.

«Сибирь» не проигрывает на протяжении 3 последних матчей

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Сибирь» не проигрывала в основное время на домашнем льду в 4 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 4.31, ничья — в 4.31, победа «Авангарда» — в 1.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

Прогноз: С высоким турнирным и мотивационным фоном «Сибирь» демонстрирует фрагментарные всплески исключительной продуктивности, в том числе и на своей территории, где в целом способна выстоять против любого топа.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 2.13.

Прогноз: В последние недели «Сибирь» показала предметный прогресс в плане результативности, поэтому матч против забивного «Авангарда» может пройти на встречных курсах и обеспечить высокую голевую событийность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.97.