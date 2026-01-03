прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.55

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 4 января, начало — в 22:00 (мск).

«Даллас»

Турнирное положение: На Западе «Даллас» входит в число лидеров, занимая 2 место и набрав 57 очков.

Последние матчи: Техасский клуб потерпел фиаско в гостевой игре против «Чикаго» (3:4).

Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на Лиан Бихсель, у которого травма верхней части тела.

Состояние команды: «Даллас» проиграл в четвертом матче подряд, уступив также «Баффало» (1:4), «Чикаго» (3:3, 1:2 — после буллитов), «Детройту» (3:4 — после овертайма).

«Монреаль»

Турнирное пололжение: В Восточной конференции «Монреаль» занимает 4 место, набрав 50 очков после 40 сыгранных матчей.

Последние матчи: Команда из Квебека одержала победу над «Каролиной» (7:5). В составе «Монреаля» голами отметились Лейн Хатсон, Ник Сузуки, Оливер Капанен, Самуэль Блэз, Коул Кофилд, Джош Андерсон и Юрай Слафковски.

Не сыграют: «Монреалю» в предстоящей встрече не помогут три хоккеиста: Кирби Дах, Кайден Гюле и Патрик Лайне.

Состояние команды: В пяти матчах «Монреаль» смог на регулярной основе набрать очки, канадцы выиграли у «Бостона» (6:2), «Флориды» (3:2 — после овертайма) и проиграли в играх против «Тампа-Бэй» (4:4, 0:2 — после буллитов), «Питтсбурга» (3:3, 1:2 — после буллитов).

Статистика для ставок

«Даллас» занимает в Западной конференции 2 место

«Монреаль» занимает в Восточной конференции 4 место

В этом сезоне «Даллас» одержала победу над «Монреалем» (7:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.50, а победа «Монреаля» — в 3.35.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6 — за 1.72.

Прогноз: «Даллас» не может выиграть на протяжении четырех матчей поряд, так что у хоккеистов «Монреаля» есть все шансы взять реванш у соперника за поражение в первом круге. Мы остановим наш выбор на успешной игре канадского коллектива.

2.55 Фора «Монреаля» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Даллас» — «Монреаль» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Фора «Монреаля» (0) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.05 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Даллас» — «Монреаль» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.05.