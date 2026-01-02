прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «СКА Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: После 40 матчей «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 39 очками на счету, на 6 пунктов отставая от кубковой восьмерки.

Последние матчи: В конце декабря «Шанхайские Драконы» дважды кряду сыграли со «Спартаком», которому уступили по итогам первого матча (1:3), но взяли верх во втором (4:3, бул.).

Еще одну неудачу в порыве неосмысленной борьбы команда Жерара Галлана допустила во встрече с «Нефтехимиком» (3:4, от). Тем временем очередное дерби против СКА завершилось драматичным поражением (2:3).

Не сыграют: Жереми Гроло, Бен Харпур.

Состояние команды: По динамике последних результатов — и по общему игровому рисунку — «Шанхайские Драконы» производят впечатление команды, которая не сможет вернуться в борьбу за плей-офф.

При попытках обозначить неуступчивость в отдельных матчах, на дистанции коллектив Жерара Галлана имеет серьезные проблемы с оценкой своих сил, дисциплиной и трудовой организацией.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: После 39 матчей «Металлург» Мг уверенно закрепился на 1-м месте Восточной конференции с 62 очками на счету, на 6 баллов опережая 2-й «Ак Барс».

Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели «Металлург» Мг одержал сложнейшую победу над «Нефтехимиком» в своих стенах (4:3, бул.).

Спустя несколько дней команда Андрея Разина провела выезд на территорию «Авангарда», который закончился поражением (1:2, бул.). В заключительном матче прошлого года «Магнитка» эпично обыграла «Трактор» (5:4, от).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: На текущее время к «Металлургу» Мг не возникает особых вопросов на дистанции. Команда может позволить себе провалить отдельный матч, но вдолгую смотрится великолепно.

Вариативная тактическая сила позволяет команде Андрея Разина добиваться поставленных целей за счет агрессии и высокой эффективности в фазах завершения. При этом «Магнитка» остается лидером лиги по результативности.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг одержал 8 побед в 11 последних гостевых встречах

«Металлург» Мг не проигрывает в основное время на протяжении 7 последних гостевых матчей

«Шанхайские Драконы» пропускали 3 и более голов в 7 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 4.00, ничья — в 4.82, победа «Металлурга» Мг — в 1.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» испытывают колоссальные проблемы в обороне, но вместе с тем не отказываются от идеи играть в результативный хоккей. В матче против самой забивной команды лиги петербуржцы не отойдут от стратегии, которая, как правило, обеспечивает высокую голевую активность.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.99.

Прогноз: При потенциально высокой результативности «Магнитке» не составит труда загнать кризисных «Драконов» в безнадежное в игровом плане положение, выбраться из которого команде Жерара Галлана не позволят.

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1 за 1.91.