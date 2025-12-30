Финляндия упрется в игре против Канады

прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.77

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада встретится с Финляндией. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 1 января. Начало матча — в 04:30 (мск).

Канада

Турнирное положение: После 3-х туров сборная Канады возглавляет группу B с 8 очками на счету, на 1 турнирный балл опережая Финляндию.

Последние матчи: В дебютном матче турнира в Миннеаполисе сборная Канады одержала эпичную победу над Чехией (7:5).

Во втором туре «кленовые» столкнулись с упорством Латвии, продавить которую удалось лишь в овертайме (2:1, от), тогда как в последней игре команда Дэйва Хантера проглотила Данию (9:1).

Не сыграют: В составе Канады кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Несмотря на 18 заброшенных шайб и 8 набранных очков, к Канаде на этом групповом этапе возникают вопросы в плане дисциплины и уровня оценки соперников.

Прогнозы и ставки на хоккей

Коллектив Дэйва Хантера теряет голову в ситуациях, когда приходится искать решения против команд, проявляющих упорство или демонстрирующих хорошую тактическую организованность.

Финляндия

Турнирное положение: В трех играх общего этапа финны заработали 7 очков, с которыми расположились на 2-м месте в таблице группы B, на 2 пункта опережая 3-ю Чехию.

Последние матчи: Групповой раунд сборная Финляндии начала с сокрушительной победы над Данией (6:2).

Непреклонной команда Лаури Микколы была и во встрече с Латвией (8:0). Единственное поражение финны потерпели в матче против Чехии в рамках третьего тура (1:2, от).

Не сыграют: У Финляндии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Финляндия проводит ровный групповой этап — без вопросов разбирается с андердогами и пытается упираться в играх против равных себе.

По итогам трех туров финны имеют лучший показатель на две группы по игре в обороне, тогда как по своей структуре команда Лаури Микколы имеет все качества, необходимые для борьбы за медали.

Статистика для ставок

Канада одержала 9 побед в 10 последних личных встречах

Канада забивала 3 и более голов в 5 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.47, ничья — в 5.25, а победа Финляндии — в 5.19.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 6.5 — за 1.78.

Прогноз: Канада проводит невзрачный групповой этап, несмотря на пару матчей с высокой индивидуальной результативностью. В настоящий момент «кленовые» не выглядят тем коллективом, против которого у Финляндии не было бы шансов.

1.77 Финляндия победит с форой +2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Канада — Финляндия позволит вывести на карту выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Финляндия победит с форой +2 за 1.77.

Прогноз: Коллектив Лаури Микколы способен проявлять атакующую агрессию, что в игре против Канады, испытывающей проблемы в обороне, позволит высоких добиться цифр по заброшенным шайбам.

2.20 Индивидуальный тотал Финляндии больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Канада — Финляндия принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Индивидуальный тотал Финляндии больше 2.5 за 2.20.