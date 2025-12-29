прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 37 матчах «Питтсбург» заработал 41 очко, опустившись на 13-ю строчку в таблице Востока. От зоны плей-офф коллектив из Пенсильвании отделяет 1 балл.

Последние матчи: Неделями ранее «Питтсбург» дважды кряду встретился с «Монреалем», которому проиграл в гостях (0:4), но взял верх на домашнем льду (4:3, бул.).

Перед рождественской паузой коллектив Дэна Мьюза потерпел крупное поражение от «Торонто» (3:6), а накануне — прикончил «Чикаго» (7:3).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Евгений Малкин.

Состояние команды: «Питтсбург» начал сезон многообещающе, но на определенном отрезке столкнулся с кадровыми проблемами, а впоследствии — перегорел в игровом ключе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Сейчас команда Дэна Мьюза пытается разобраться с причинами кризиса, но выходит не очень: в одиннадцати предыдущих встречах «Пингвинз» потерпели девять поражений.

«Каролина»

Турнирное положение: На момент написания «Каролина» провела 37 матчей, в которых заработала 49 очков, возглавив Восток. По дополнительной разнице коллектив из Роли опережает «Детройт».

Последние матчи: Во второй половине декабря «Каролина» провела две встречи во Флориде, где уступила и одноименной команде (3:4, бул.), и «Тампе» (4:6).

Безуспешным для «Харрикейнз» оказался и домашний матч против «Пантерз» (2:5). Тем не менее в недавней игре подопечные Рода Бриндамора прибили «Детройт» (5:2).

Не сыграют: Сет Джарвис, Чарльз-Алексис Лего, Ки-Андре Миллер, Джейкоб Славин.

Состояние команды: Накануне «Каролина» провела бодрый отрезок, закрепившись на верхней строчке Востока. Между тем в игровом ключе «Харрикейнз» выглядят не столь однозначно.

В трех матчах из предыдущих четырех команда Рода Бриндамора проиграла, при этом в двух встречах из последних трех коллектив из Роли получил в свои ворота 11 голов в сумме.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 4 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 6 последних команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 3.09, ничья — в 4.67, победа «Каролины» — в 2.03.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: В последних матчах «Каролина» слегка снизила динамику, хотя в сущности по-прежнему находится на высочайшем уровне. «Питтсбургу» в условиях затяжного кризиса будет сложно претендовать на результат даже на домашнем льду.

2.03 «Каролина» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Питтсбург — Каролина принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: «Каролина» победит за 2.03.

Прогноз: Оборона «Питтсбурга» в последние недели выглядит разобранной, а самой команде присущи грубые ошибки под давлением. Такого рода уязвимость наверняка позволит «Каролине» зафиксировать высокую результативность.

2.08 Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Питтсбург — Каролина принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 2.08.