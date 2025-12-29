Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 декабря.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Коламбус» — «Айлендерс» — 4:2

В составе хозяев дубль сделал Кирилл Марченко, также отличились Коул Силлинджер и Иван Проворов. В этом сезоне 25-летний Марченко в 33 матчах набрал 29 (13+16) очков, у 28-летнего Проворова 14 (5+9) очков в 37 играх.

У «Айлендерс» забили Бо Хорват и нападающий Максим Шабанов. В текущем сезоне у 25-летнего россиянина 11 (4+7) очков в 26 матчах.

«Коламбус» с 38 очками после 37 матчей замыкает таблицу «Востока». «Айлендерс» (46 очков после 39 игр) идет на пятом месте.

«Тампа» — «Монреаль» — 5:4 Б

Две шайбы в этой встрече забросил Никита Кучеров, также в составе «Тампы» отличились Ник Пол, Понтус Хольмберг. Теперь у Кучерова 34 матчах 49 (17+32) набранных очков.

Также ассист у 24-летнего российского защитника Максима Грошева. Он проводил свой первый матч в НХЛ.

У гостей забили Юрай Слафковски (дубль), Ноа Добсон и российский нападающий Иван Демидов (еще и ассист). В этом сезоне у 20-летнего Демидова 32 (10+22) очка в 38 матчах.

Победный буллит на счету Брэйдена Пойнта.

«Тампа» выиграла 4-ю игру кряду и занимает 3-е место на «Востоке» с 47 очками после 38 игр. «Монреаль» (46 очков после 38 матчей) расположился на 4-м месте.

«Чикаго» — «Питтсбург» — 3:7

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Фолиньо, Вьятт Кайсер и Тайлер Бертуцци.

За гостей отличились Энтони Манта, Брайан Раст (дубль), Крис Летанг, Джастин Бразо (хет-трик) и Ноэль Аччиари.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин снова пропустил матч из-за травмы.

«Чикаго» в 38 матчах набрал 34 очка и занимает 15-е место в Западной конференции. «Питтсбург» с 41 очком после 37 игр расположился на 13-м месте.

«Детройт» — «Торонто» — 3:2 ОТ

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Мориц Зайдер и Мэйсон Эпплтон, у гостей забили Мэттью Найз и Николас Робертсон.

Победный гол в овертайме на счету Симона Эдвинссона.

«Детройт» (49 очков после 40 матчей) занимает второе место на «Востоке». «Торонто» в 38 играх набрал 40 очков и расположился на 15-м месте.

«Сиэтл» — «Филадельфия» — 4:1

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон и Эли Толванен (дубль).

У гостей единственный гол забил Карл Грундстрем, которому ассистировал Никита Гребенкин. В этом сезоне 22-летний российский форвард в 26 матчах набрал 7 (2+5) очков.