прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.77

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Словакия встретится с США. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 30 декабря. Начало матча — в 02:00 (мск).

Словакия

Турнирное положение: После двух туров Словакия находится на 3-м месте в группе A с 3 очками в активе, на 3 турнирных балла отставая от США и Швеции.

Последние матчи: В первом матче Словакия проиграла Швеции, хотя до 10-й минуты третьего периода удерживала ничейный результат и в целом выглядела достойно (2:3).

Во втором туре команда Петера Фрюгауфа встретилась с Германией, против которой показала уверенный во всех отношениях хоккей и зафиксировала крупную победу (4:1).

Не сыграют: В составе Словакии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На этом турнире Словакия является довольно любопытной командой, которая показывает зрелую в тактическом смысле игру и имеет хорошие шансы попасть в плей-офф.

За два тура коллектив Фрюгауфа пропустил всего 4 шайбы — достаточно неплохой показатель с учетом того, с кем словаки встретились в дебютном матче. Между тем команда продемонстрировала умение наказывать соперников за потерю концентрации в зоне защиты.

США

Турнирное положение: В 2-х турах американцы заработали 6 очков, с которыми обосновались на 1-й строчке группы A, по дополнительной разнице опережая Швецию.

Последние матчи: Дебютную встречу на домашнем чемпионате сборная США провела против Германии, над которой была одержана будничная по меркам такой игры победа (6:3).

Во втором матче команда Боба Моцко столкнулась с сопротивлением Швейцарии. Еще одного андердога американцам удалось сломить исключительно благодаря дублю Броди Зимера (2:1).

Не сыграют: Предстоящую встречу может пропустить Лэйн Хатсон.

Состояние команды: Хозяева турнира в Миннеаполисе провели неоднозначные матчи, если принимать во внимание уровень игры в обороне и динамику в целом.

В матче против Германии сборная США допустила несколько грубых провалов в защите, за которые более топовый соперник мог наказывать жестче, тогда как во встрече со Швейцарией «звездно-полосатые» имели низкую наступательную активность.

Статистика для ставок

США одержали 4 победы в 5 последних личных встречах

Словакия забивала 2 и более голов в 4 личных встречах кряду

США обыгрывали Словакию с разницей в 4 и более голов в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Словакии оценивается букмекерами в 24.00, ничья — в 15.00, а победа США — в 1.04.

На тотал больше 7.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 7.5 — за 1.75.

Прогноз: После двух туров американцы не впечатляют, хотя в дальнейшем команда наверняка собирается прибавлять. На групповом этапе «звездно-полосатые» действуют на классе, но имеют проблемные зоны, в которых аутсайдеры уровня Словакии могут выискать возможность избежать крупного поражения.

Ставка: Словакия победит с форой +4.5 за 1.77.

Прогноз: Ранее Штаты получили 3 шайбы от Германии и пропустили гол от Швейцарии — двух андердогов группы A. В условиях проблем с концентрацией в зоне защиты словаки наверняка получат свои шансы.

Ставка: Индивидуальный тотал Словакии больше 1.5 за 1.98.