Канаде потребуется время на раскачку

прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 2.05

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Латвия встретится с Канадой. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 28 декабря. Начало матча — в 00:30 (мск).

Латвия

Турнирное положение: На последнем чемпионате мира Латвия заняла 4-е место в группе A, заработав 4 очка в 4-х встречах и на 3 пункта опередив Германию.

Последние матчи: В плей-офф 2025 года коллектив Артиса Аболса потерпел поражение от Швеции (2:3).

Днями ранее Латвия провела две контрольные встречи. В первой балтийцы проиграли Чехии (2:3, от), во второй — не сумели справиться со Словакией (1:3).

Не сыграют: Кадровые потери в составе Латвии отсутствуют.

Состояние команды: В группе B прямым соперником Латвии станет сборная Дании, в матче против которой, скорее всего, определится судьба последнего участника в плей-офф.

Прогнозы и ставки на хоккей

За счет характера и желания коллектив Артиса Аболса способен замахнуться на сенсацию в конкретном матче, но на дистанции шансы балтийцев на предметную борьбу остаются весьма скромными.

Канада

Турнирное положение: Новый молодежный форум Канада начала с победного результата, благодаря которому набрала 3 очка и обосновалась на 2-м месте Группы B.

Последние матчи: В дебютной встрече коллектив Дэйва Хантера взял верх над Чехией в тяжелейшем матче с 12 заброшенными шайбами (7:5).

До официальной встречи с Чехией «кленовые» в рамках контрольных матчей победили (2:1) и проиграли Швеции (2:4), а также нанесли разгромное поражение сборной Дании (13:2).

Не сыграют: У Канады нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: На фоне двух последних провальных турниров Канада берет курс на золото, на что в том числе указывает и назначения тренера, с которым «кленовые» завоевали чемпионство в 2020 году.

Традиционно на молодежном чемпионате канадцы представлены широким составом ярких исполнителей, потенциал которых дает право рассчитывать на первый за три года выход в финал.

Статистика для ставок

Канада обыграла Латвию в 4 личных встречах из 5 последних

Канада забивала в ворота Латвии 10 и более голов в 3 личных встречах из предыдущих 5

В последней личной встрече в рамках МЧМ в 2024 году Латвия одержала победу в серии буллитов (3:2, бул.)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Латвии оценивается букмекерами в 30.00, ничья — в 22.00, а победа Канады — в 1.01.

На тотал больше 7.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 7.5 — за 1.88.

Прогноз: Латвия выйдет на эту встречу в статусе безусловного андердога, которому предстоит страдать на протяжении всего игрового отрезка. Осознавая свою роль, балтийцы начнут игру закрыто, тогда как канадцам потребуется время, чтобы продавить плотную оборону.

2.05 Тотал 1-го периода меньше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Латвия — Канада принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал 1-го периода меньше 2 за 2.05.

Прогноз: Даже если Латвия проведет достойную стартовую двадцатиминутку, после перерыва Канада нарастит темп и выйдет на высокий уровень голевой эффективности.

1.88 Индивидуальный тотал Канады больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Латвия — Канада позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Индивидуальный тотал Канады больше 6.5 за 1.88.