прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 2.08

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия встретится с Канадой. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 27 декабря. Начало матча — в 04:30 (мск).

Чехия

Турнирное положение: На чемпионате годичной давности Чехии финишировала 2-й в группе B, набрав 9 очков в 4-х матчах и отстав по итогу на 3 балла от Швеции.

Последние матчи: В стадии плей-офф Чехия одержала верх над Канадой (4:3), но была разгромлена США (1:4). В матче за бронзу команда Патрика Аугусты обыграла Швецию (3:2, бул.).

Последний предсезонный этап Чехии состоял из двух матчей. В первом была одержана победа над Латвией (3:2, от), во втором — над Словакией (2:1, от).

Не сыграют: В составе Чехии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Чехия приехала в США в качестве обладателя бронзы последнего чемпиона мира и в статусе команды, которая выбила из плей-офф сборную Канады.

На текущем турнире чехи могут стать головной болью для североамериканских фаворитов и вновь замахнуться на медали — во многом за счет опыта на молодежном уровне отдельных исполнителей.

Канада

Турнирное положение: Групповой этап последнего чемпионата мира сборная Канады закончила на 3-м месте с 7 очками на счету, на 3 турнирных пункта отстав от США.

Последние матчи: Годом ранее канадцы закончили выступление на стадии четвертьфинала, драматично проиграв Чехии (3:4).

В ходе декабрьских контрольных матчей команда Дэйла Хантера провела три встречи, в рамках которых победила (2:1), и следом уступила (2:4) Швеции и проглотила Данию (13:2).

Не сыграют: У Канады нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Два последних турнира сборная Канады завершила на пятом месте в общем зачете, поэтому первенство в США команда рассматривает как попытку вернуться в гонку топов.

Под руководством Дэйла Хантера «кленовые» брали золото в 2020 году, а его повторное назначение олицетворяет задачи, которые вариативный и широкий состав собирается решать в Миннеаполисе.

Статистика для ставок

Чехия обыграла Канаду на 3 чемпионатах мира из 4 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Чехия не проигрывала Канаде в основное время в 4 личных встречах из 5 последних на разных турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 8.60, ничья — в 7.10, а победа Канады — в 1.24.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 6.5 — за 1.83.

Прогноз: Сборная Чехии знает, как обыгрывать Канаду на молодежных чемпионатах мира в статусе аутсайдера. В предстоящей встрече роль чехов не претерпела кардинальных изменений, но приятную для себя традицию последних лет бронзовые призеры предыдущего турнира постараются сохранить.

2.08 Чехия победит с форой +2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Чехия — Канада принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Чехия победит с форой +2.5 за 2.08.

Прогноз: Играть против скоростных канадцев на встречных курсах Чехия попытается лишь отчасти, тогда как основной упор команда сделает на предельную концентрацию в зоне защиты.

1.83 Тотал меньше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Чехия — Канада принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.83.