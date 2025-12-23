«Колорадо» и «Юта» сыграют в открытый хоккей?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.50.

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Болл Арене» 24 декабря, начало — в 05:00 (мск).

«Колорадо»

Турнирная таблица: Хоккеисты из Денвера уверенно лидируют в Западной конференции. «Колорадо» в 35 матчах набрали 59 очков и опережают «Даллас» на 4 пункта.

Последние матчи: В гостевом поединке против «Миннесоты» хоккеисты «Колорадо» одержали уверенную победу со счётом 5:1. В составе победителей по шайбе забросили Мартин Нечас, Кэйл Макар, Брок Нельсон, а Натан Маккиннон оформль дубль.

Не сыграют: Из-за травмы бедра игру против «Нэшвилла» пропустит Логан О'Коннор.

Состояние команды: Победная серия «Колорадо» состоит из пяти матчей, команда помимо успешной игры против «Миннесоты» переиграла «Виннипег» (3:2), «Сиэтл» (5:3), «Нэшвилл» (4:2) и «Флориду» (6:2).

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» входит входит в топ-8 Западной конференции, набрав 39 очков после 38 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Юта» в тяжелейшей борьбе вырвала победу у «Виннипега» (4:3 — после овертайма). Победную шайбу в дополнительное время забросил Клэйтон Келлер.

Не сыграют: В составе команды травмирован Юусо Вялимяки.

Состояние команды: В пяти матчах «Юта» одержала победы над «Детройтом» (4:1), «Питтсбургом» (5:4 — после овертайма) и проиграла «Нью-Джерси» (1:2), «Бостону» (1:4).

Статистика для ставок

«Колорадо» занимает 1 место в Западной конференции

«Юта» занимает 8 место в Западной конференции

В этом сезоне регулярного чемпионата хоккеисты «Колорадо» и «Юты» обменялись победами

«Колорадо» выиграл у «Юты» (2:1)

«Юта» переиграла «Колорадо» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.70, а победа "Юта" — в 4.30.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6 — за 1.90.

Прогноз: "Колорадо" и "Юта" обменялись победами в регулярном чемпионате, причем обе с минимальным перевесом. В среднем за матч обе команды забрасывали по 2 шайбы. Можем остановить наш выбор на индвидуальном тотале "Колорадо".

Ставка: Индивидуальный тотал "Колорадо" (-3) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, так как в очных встречах соперники забросили друг другу 3 и 7 шайб.

Ставка: ТМ 6 с коэффициентом 1.90.