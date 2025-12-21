прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Спартак». Игра пройдет на «СКА-Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 35 матчах «Шанхайские Драконы» заработали 36 очков, с которыми прописались на 9-й строчке Западной конференции, на 4 пункта отставая от топ-8.

Последние матчи: В первой декабрьской игре команда Жерара Галлана сломила «Салават Юлаев» (3:2), тем самым прервав серию из четырех поражений.

После встречи с «СЮ» петербуржцы допустили череду провалов. Так, «Шанхайские Драконы» проиграли «Торпедо» (3:4, бул.), СКА (1:4) и «Ладе» (2:4).

Не сыграют: Джейк Бишофф, Жереми Гроло.

Состояние команды: Широта проблем довела «Шанхайских Драконов» до кризисного состояния, что, в свою очередь, может стоить клубу путевки в плей-офф.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Некогда дерзкий дебютант потерпел семь поражений в восьми последних матчах. При этом в пяти встречах в масштабах данного отрезка команда Жерара Галлана пропускала не менее 4 голов.

«Спартак»

Турнирное положение: В 37 матчах «Спартак» набрал 42 очка. В таблице Запада столичный коллектив разместился на 7-м месте, на 2 турнирных пункта опередив 8-й ЦСКА.

Последние матчи: Неделями ранее команда Алексея Жамнова добилась четырех побед подряд, серия которых завершилась на территории «Сибири» (7:6, от).

В следующих матчах «Спартак» уступил «Барысу» (3:4, от), «Авангарду» (5:7) и московскому «Динамо» (0:1). В недавней игре против СКА красно-белые зафиксировали победу (2:1).

Не сыграют: Дмитрий Вишневский, Никита Коростелев, Павел Порядин.

Состояние команды: «Спартак» проводит безобразный сезон в плане командой устойчивости и системы в целом, преодолевая турнирную дистанцию за счет коротких удачных серий.

По заброшенным шайбам коллектив Алексея Жамнова на Западе прямо сейчас формирует лидерский дуэт с минским «Динамо», однако по пропущенным голам имеет худший показатель на две конференции.

Статистика для ставок

«Спартак» одержал 2 победы в 3 личных встречах в этом сезоне

«Спартак» забивал 3 и более голов в 2 личных встречах из 3 предыдущих

В 4 предыдущих личных встречах в гостевом статусе «Спартака» команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.74, ничья — в 4.37, победа «Спартака» — в 2.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» находятся не в завидном положении, поэтому ближайшие игры могут стать определяющими в контексте реальных перспектив команды. Так, на домашнем льду подопечные Галлана наверняка настроятся на борьбу и попытаются провести качественный матч.

2.05 «Шанхайские Драконы» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Шанхайские Драконы — Спартак принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят в матче за 2.05.

Прогноз: Тренерский штаб «Шанхая» неоднократно подчеркивал, что команде не хватает темпа. Наверняка в ближайшее время этот недочет постараются выправить, что, в свою очередь, позволит добиться лучшей эффективности в ходе завершения атак.

1.75 Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Шанхайские Драконы — Спартак принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 2.5 за 1.75.