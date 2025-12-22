Кто победит в битве за место в плей-офф на Западе?

В понедельник, 22 декабря, «Шанхайские Драконы» примут московский «Спартак» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Позиционная атака «Драконов», растягивают оборону «Спартака» хозяева при помощи поперечных передач.

26' Кленденинг зарядил от синей линии зоны атаки «Драконов», выбросив щиток вратарь гостей Георгиев шайбу отразил.

25' Позиционная атака «Спартака», но до угроз воротам «Драконов» дело не дошло.

24' В штангу ворот «Драконов» шайба попала, после кистевого броска Михаила Мальцева.

24' Иван Воробьёв прорвался к воротам «Драконов» и бросил с неудобной стороны клюшки, выручил хозяев вратарь Рыбар.

23' Остин Вагнер выбежал один на один с вратарем «Спартака» Георгиевым, но переиграть последнего не смог.

22' Адам Кленденинг мощно щелкнул от синей линии «Спартака», отразил шайбу вратарь гостей Георгиев.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм «Путь Дракона»

20' Перерыв. В высоком темпе прошел первый период, удалось «Драконам» в счете вырваться вперёд.

20' Мальцев ворвавшись в зону атаки «Спартака», хлёстко бросил, но промахнулся мимо створа.

19' В атаке «Драконы», кружат хозяева с шайбой по зоне «Спартака».

18' Бросок Лабанка с острого угла в створ ворот «Спартака», зафиксировал шайбу вратарь гостей Георгиев.

17' «Спартак» захватил инициативу и проводит массированную атаку.

16' Мальцев дважды бросал по воротам «Драконов», выручил хозяев вратарь Рыбар.

15' Чуть снизился темп игры.

14' «Спартак» в позиционной атаке.

13' Воодушевившись заброшенной шайбой, «Драконы» продолжают атаковать.

12' Гооол! 1:0. Удалась контр-атака «Драконам», убежали хозяева 2 в 1, с передачи Рендулича Никита Попугаев в касание попал в неприкрытый угол ворот «Спартака».

11' Продолжает атаковать «Спартак», держатся хозяева в обороне.

10' В полном составе «Драконы».

09' Тодда вывели на убойную позицию у ворот «Драконов», отразил блином шайбу вратарь хозяев Рыбар.

08' Удаление у «Драконов». На 2 минуты за подножку удален Никита Попугаев.

07' Меркли скинул шайбу на Саттера около ворот «Спартака», но не попал по шайбе канадский нападающий хозяев.

07' «Драконы» играют в полном составе.

06' Получается у «Драконов» шайбу из своей зоны в меньшинстве вывести.

05' Тодд бросил из круга вбрасывания «Драконов», щитком отразил шайбу вратарь Рыбар.

05' Удаление у «Драконов». На 2 минуты за толчок клюшкой удален Кевин Лабанк.

04' Вратарь «Драконов» прижал шайбу и остановил игру.

03' В высоком темпе начинается матч, инициатива у «Спартака».

02' Михаил Мальцев бросал с добивания по воротам «Драконов», спас хозяев вратарь Рыбар.

02' Активно начинает встречу «Спартак», вынуждая «Драконов» обороняться.

01' Морозов выбежал на рандеву с вратарем «Драконов» Рыбаром, но переиграть последнего не сумел.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Спартака».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 23 996 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ХК «Шанхайских Драконов» Телеграм «Путь Дракона»

«Шанхайские Драконы»: Кареев, Рыбар; Кленденинг, Валенцов, Райлли, Сомерби, Харпур, Брынцев; Меркли, Кузнецов, Лабанк, Саттер, Джозефс, Фу, Акользин, Рендулич, Сукезе, Попугаев, Вагнер, Бурмистров.

Стартовый состав «Спартака» Телеграм ХК «Спартак»

«Спартак»: Георгиев, Загидулин; Иванов, Кин, Соболев, Ярош, Орлов, Королёв, Миронов; Рябов, Мальцев, Пивчулин, Морозов, Локхарт, Ружичка, Пашин, Тодд, Мансуров, Воробьёв, Рубцов, Беляев.

«Шанхайские Драконы»

В 35 матчах «Шанхайские Драконы» заработали 36 очков, с которыми прописались на 9-й строчке Западной конференции, на 4 пункта отставая от топ-8. В первой декабрьской игре команда Жерара Галлана сломила «Салават Юлаев» (3:2), тем самым прервав серию из четырех поражений. После встречи с «СЮ» петербуржцы допустили череду провалов. Так, «Шанхайские Драконы» проиграли «Торпедо» (3:4, бул.), СКА (1:4) и «Ладе» (2:4).

Широта проблем довела «Шанхайских Драконов» до кризисного состояния, что, в свою очередь, может стоить клубу путевки в плей-офф. Некогда дерзкий дебютант потерпел семь поражений в восьми последних матчах. При этом в пяти встречах в масштабах данного отрезка команда Жерара Галлана пропускала не менее 4 голов. Не помогут команде в отчетной встрече Джейк Бишофф и Жереми Гроло.

«Спартак»

В 37 матчах «Спартак» набрал 42 очка. В таблице Запада столичный коллектив разместился на 7-м месте, на 2 турнирных пункта опередив 8-й ЦСКА. Неделями ранее команда Алексея Жамнова добилась четырех побед подряд, серия которых завершилась на территории «Сибири» (7:6, от). В следующих матчах «Спартак» уступил «Барысу» (3:4, от), «Авангарду» (5:7) и московскому «Динамо» (0:1). В недавней игре против СКА красно-белые зафиксировали победу (2:1).

«Спартак» проводит безобразный сезон в плане командой устойчивости и системы в целом, преодолевая турнирную дистанцию за счет коротких удачных серий. По заброшенным шайбам коллектив Алексея Жамнова на Западе прямо сейчас формирует лидерский дуэт с минским «Динамо», однако по пропущенным голам имеет худший показатель на две конференции. Не сыграют в отчетной встрече: Дмитрий Вишневский, Никита Коростелев и Павел Порядин.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели сыграть 3 матча в регулярном сезоне КХЛ. После победы «Драконов» в сентябре (1:3), в последующих 2 октябрьских матчах побеждал «Спартак» (3:0 и 7:6 Б).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 27 матчей. В 14 играх победил «Спартак» в основное время, в 9 «Драконы». В овертаймах победа оба раза оказывалась за «Шанхайскими Драконами». В серии буллитов команды праздновали успех по 1 разу каждая.

