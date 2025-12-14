прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Торонто»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Торонто» находится на 12-м месте с 33 очками в активе. От зоны плей-офф канадцев из Онтарио отделяют 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В ходе предыдущих недель команда Крэйга Беруби добилась трех побед кряду, завершив скромную серию ярким перфомансом на территории «Каролины» (5:1).

Сбить «Торонто» с плюсовой последовательности накануне удалось «Монреалю» (1:2, бул.). Следом «Лифс» установили победу над «Тампой» (2:0), но не справились с «Сан-Хосе» (2:3, от).

Не сыграют: Брендон Карло, Дакота Мермис, Энтони Столарс.

Состояние команды: «Торонто» проводит неоднозначный сезон как по игре, так и по результатам, но это не мешает команде вести основательную борьбу за места в зоне топ-8.

В шести последних матчах «Лифс» добились четырех побед. При этом в каждой встрече данного отрезка канадцы набирали очки и ни разу не пропустили больше 2 голов.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В 31 матче «Эдмонтон» заработал 34 очка, закрепившись на 7-м месте Западной конференции. От трио лидеров коллектив из Альберты отстает на 5 турнирных баллов.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Криса Кноблауха установила две содержательные победы на домашнем льду — в матчах против «Сиэтла» (9:4) и «Виннипега» (6:2).

На этом фоне довольно неожиданной оказалась потеря 1 балла во встрече с «Баффало» (3:4, от). Уверенной победой «Эдмонтона» закончилась игра против «Детройта» (4:1).

Не сыграют: Коннор Глаттенбург, Каспери Капанен, Ноа Филп, Джек Рославик, Джейк Уолман.

Состояние команды: Не в лучшей традиции последних сезонов, «Эдмонтон» выдал слабый старт, но в моменте сумел нарастить темп и закрепился в числе клубов основной восьмерки.

На отрезке в восемь последних матчей команда Криса Кноблауха одержала пять побед, причем в каждой такой встрече «Ойлерз» забивали не менее 4 голов. В двух недавних выездах канадцы победили с общей разницей 10:3.

Статистика для ставок

«Торонто» победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 8 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Торонто» победил в 4 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.57, победа «Эдмонтона» — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: Канадские тяжеловесы в личной встрече постараются реализовать свои широкие идеи атакующего содержания и выдать игру, в которой скорость и динамика наступления преобладают над всем остальным.

1.91 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Торонто — Эдмонтон позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.91.

Прогноз: На домашнем льду «Торонто» умеет взрываться, добиваясь устойчивого преимущества. В игре против «Ойлерз» команда Беруби будет нацелена на борьбу с позиции силы.

2.06 «Торонто» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Торонто — Эдмонтон позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.06.