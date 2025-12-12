прогноз на матч Евротура, ставка за 1.90

В рамках Швейцарских хоккейных игр Финляндия встретится со Швецией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 13 декабря. Начало матча — в 16:00 (мск).

Финляндия

Турнирное положение: После первого тура Финляндия затерялась на 4-м месте в таблице без набранных очков в активе. Разрыв между Чехией, занимающей 1-ю строчку, составляет 3 балла.

Последние матчи: В первой игре декабрьской серии коллектив Антти Пеннанена встретился с Чехией, сломить сопротивление которой не сумел (1:3).

В рамках домашнего этапа Евротура, прошедшего в ноябре, сборная Финляндии уступила Швейцарии (1:3), одержала верх над Чехией (4:2) и потерпела поражение от Швеции (2:4).

Не сыграют: В составе Финляндии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Финляндия остается скромной по своему содержанию командой, которая не стесняется проводить разного рода эксперименты перед большими турнирами.

В трех матчах в рамках Евротура из четырех последних команда Антти Пеннанена проиграла, при этом каждая такая встреча сопровождалась 3+ пропущенными шайбами, тогда как только в одной игре финнам удалось забить больше 1 гола.

Швеция

Турнирное положение: На старте Швейцарских хоккейных игр шведам удалось заработать 2 очка, с которыми команда закрепилась на 2-м месте, на 1 турнирный пункт отставая от Чехии.

Последние матчи: В матче 11 декабря команда Сэма Халлама одержала волевую победу над Швейцарией. Разобраться с хозяевами арены в Цюрихе удалось в серии буллитов (3:2, бул.).

В рамках предыдущего этапа — Кубка Карьяла — Швеция поочередно обыграла Чехию (3:1), Швейцарию (8:3) и Финляндию (4:2).

Не сыграют: У Швеции нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Вне зависимости от типа соревнования и важности отдельного матча, сборная Швеции за последние полгода показала предметный рост.

В любом сочетании игроков, команда Халлама демонстрирует яркий хоккей, подиктованный высокой атакующей вариативностью и умением добиваться результатов за счет контроля, в том числе и территориального.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Финляндию в 3 последних матчах кряду

Швеция забивала в ворота финнов 4 и более голов в 3 встречах из 4 последних

В 2 последних личных встречах Швеция открывала счет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.99, а победа Швеции — в 2.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

Прогноз: Швеция показывает хорошие результаты и игру, за счет которой должна разбираться с Финляндией.

Ставка: Швеция победит за 1.90.

Прогноз: Финской обороне временами не хватает устойчивости. Теряя концентрацию, команда нарушает целостность защитного блока и допускает результативные ошибки, что в конкретном случае сыграет на руку шведам.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 2.06.