В рамках Швейцарских хоккейных игр Финляндия встретится со Швецией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 13 декабря. Начало матча — в 16:00 (мск).
Финляндия
Турнирное положение: После первого тура Финляндия затерялась на 4-м месте в таблице без набранных очков в активе. Разрыв между Чехией, занимающей 1-ю строчку, составляет 3 балла.
Последние матчи: В первой игре декабрьской серии коллектив Антти Пеннанена встретился с Чехией, сломить сопротивление которой не сумел (1:3).
В рамках домашнего этапа Евротура, прошедшего в ноябре, сборная Финляндии уступила Швейцарии (1:3), одержала верх над Чехией (4:2) и потерпела поражение от Швеции (2:4).
Не сыграют: В составе Финляндии кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Финляндия остается скромной по своему содержанию командой, которая не стесняется проводить разного рода эксперименты перед большими турнирами.
В трех матчах в рамках Евротура из четырех последних команда Антти Пеннанена проиграла, при этом каждая такая встреча сопровождалась 3+ пропущенными шайбами, тогда как только в одной игре финнам удалось забить больше 1 гола.
Швеция
Турнирное положение: На старте Швейцарских хоккейных игр шведам удалось заработать 2 очка, с которыми команда закрепилась на 2-м месте, на 1 турнирный пункт отставая от Чехии.
Последние матчи: В матче 11 декабря команда Сэма Халлама одержала волевую победу над Швейцарией. Разобраться с хозяевами арены в Цюрихе удалось в серии буллитов (3:2, бул.).
В рамках предыдущего этапа — Кубка Карьяла — Швеция поочередно обыграла Чехию (3:1), Швейцарию (8:3) и Финляндию (4:2).
Не сыграют: У Швеции нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Вне зависимости от типа соревнования и важности отдельного матча, сборная Швеции за последние полгода показала предметный рост.
В любом сочетании игроков, команда Халлама демонстрирует яркий хоккей, подиктованный высокой атакующей вариативностью и умением добиваться результатов за счет контроля, в том числе и территориального.
Статистика для ставок
- Швеция обыграла Финляндию в 3 последних матчах кряду
- Швеция забивала в ворота финнов 4 и более голов в 3 встречах из 4 последних
- В 2 последних личных встречах Швеция открывала счет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.99, а победа Швеции — в 2.48.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.
Прогноз: Швеция показывает хорошие результаты и игру, за счет которой должна разбираться с Финляндией.
Ставка: Швеция победит за 1.90.
Прогноз: Финской обороне временами не хватает устойчивости. Теряя концентрацию, команда нарушает целостность защитного блока и допускает результативные ошибки, что в конкретном случае сыграет на руку шведам.
Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 2.06.