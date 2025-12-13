Противостояние Швеции и Финляндии традиционно носит принципиальный характер, и текущий матч не станет исключением. Шведы подходят к игре в более стабильном состоянии, с уверенной серией побед и свежим успехом над финнами на предыдущем этапе Еврохоккейтура. Финляндия, в свою очередь, находится в стадии поиска баланса между обороной и атакой и нуждается в реабилитации за неудачи ноября и старт Швейцарских игр.

15:50 Главные судьи матча: Борга C. и Гербер Р. (оба Швейцария).

15:35 Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» в швейцарском Цюрихе.

Стартовые составы команд

Финляндия: Эмиль Ларми, Сами Нику, Топи Ниемеля, Сантери Хатакка, Робин Сало, Юусо Риикола, Микко Лехтонен, Вили Саариярви, Ахти Оксанен, Саку Мяэналанен, Ханнес Бьёрнинен, Ере Саллинен, Патрик Пуйстола, Янне Куокканен, Лаури Паюниеми, Хенрик Боргстрём, Артту Руотсалайнен, Маркус Нурми, Ере Иннала, Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви, Эмиль Виро, Валттери Игнатьев.

Швеция: Ларс Юханссон, Арвид Хольм, Аксель Андерссон, Габриэль Карлссон, Роберт Хегг, Исак Хинс, Лукас Бенгтссон, Якоб Ларссон, Эрик Бреннстрём, Маркус Сюльвегорд, Исак Хедквист, Пер Линдхольм, Андре Петерссон, Лиас Андерссон, Макс Фриберг, Андреас Вингерли, Деннис Расмуссен, Кристоффер Эн, Рикард Хугг, Якоб де ла Роуз, Маркус Сёренсен, Феликс Нильссон.

Финляндия

Для сборной Финляндии текущий отрезок сезона складывается сложнее. Домашний этап Еврохоккейтура команда завершила лишь на третьем месте, уступив Швейцарии (1:3) и Швеции (2:4), но сумев обыграть Чехию (4:2). Основной проблемой стали действия в обороне и нестабильная игра вратарей: Эмиль Ларми и Харри Сятери в сумме отражали лишь около 86,4% бросков, пропуская слишком много для матчей такого уровня. На швейцарском этапе «Суоми» вновь начали с поражения от Чехии (1:3). Несмотря на заметное преимущество по броскам и давление в атаке, финны пропустили во втором периоде, затем — в начале третьего, а единственную шайбу забросил Робин Сало. Ещё один гол был отменён после видеопросмотра, а итоговую точку соперник поставил уже в пустые ворота. При этом в последних десяти матчах Финляндия всё же одержала семь побед, сохраняя репутацию команды с плотной обороной — в среднем 2,2 пропущенной шайбы за игру. Контратакующая модель остаётся главным оружием, но реализация моментов и надёжность в ключевые отрезки пока подводят.

Швеция

Сборная Швеции подходит к матчу в статусе команды, находящейся на ходу. На дистанции последних десяти встреч «Тре Крунур» одержали шесть побед, а текущая победная серия достигла четырёх матчей. На финском этапе Еврохоккейтура шведы выиграли все три встречи, обыграв Чехию (3:1), Швейцарию (8:3) и Финляндию (4:2), при этом во всех матчах победа была добыта с разницей минимум в две шайбы. Средняя результативность на этом этапе составила около пяти голов за игру, а лидерами по набранным очкам стали Йеспер Фреден (6) и Эрик Бреннстрем (5). Швейцарский этап начался для команды Сэма Хэллама не так легко, но даже при проблемах с дисциплиной Швеция сумела взять верх над хозяевами турнира. Оба гола были пропущены в меньшинстве, однако в равных составах шведы контролировали ход встречи и довели дело до победы в серии буллитов — 3:2. В целом команда сохраняет высокий атакующий темп и стабильно забивает: в последних матчах показатель составляет в среднем 2,8 шайбы за игру. Швеция выглядит организованной, с отлаженной реализацией и психологией победителя, что уже приносило результат в очных встречах с финнами.

Личные встречи

В очных встречах в последнее время сохраняется относительный баланс, но минимальный перевес на стороне Швеции. В пяти последних матчах «Тре Крунур» одержали три победы при двух успехах финнов, а четыре из этих игр завершались с тоталом больше 4,5 шайбы. Последняя встреча, состоявшаяся в ноябре, закончилась победой Швеции со счётом 4:2, что подчёркивает текущую разницу в реализации и классе.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.