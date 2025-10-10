Командам не хватит основного времени?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 4.30

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на арене «Энтерпрайз» 10 октября, начало — в 03:00 (мск).

«Сент-Луис»

Прошлый сезон: В прошлом сезоне «Сент-Луис» занял 8 место в Западной конференции. Команда из штата Миссури набрала 68 очков в 82 матчах.

В первом круге плей-офф НХЛ «ноты» уступили канадскому коллективу «Виннипег» (3:4 — в серии).

Последние матчи: В предсезонке команда из Миссури провела шесть матчей, одержав две победы. К примеру, хоккеисты «Сент-Луиса» выиграли у «Оттавы» (7:1) и «Чикаго» (4:0).

Не сыграют: В лазарете «Сент-Луиса» находятся Тори Круг, Милан Лучич и Оскар Сундквист.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Последними двумя матчами «Сент-Луису» удалось прервать пятиматчевую серию из поражений. Ранее хоккеисты уступили в матчах против «Далласа» (3:5, 1:1 (1:0 — победа после буллитов)), «Чикаго» (2:4), «Коламбуса» (1:4) и «Виннипега» (4:3 — после овертайма).

«Миннесота»

Прошлый сезон: «Миннесота» финишировала на Западе на 7 месте, набрав 97 очков после 82 проведенных встреч и прошла в плей-офф НХЛ.

В первом круге плей-офф хоккеисты Джона Хайнса уступили «Вегасу» (2:4).

Последние матчи: В предсезонке «Миннесота» провела шесть матчей, выиграв в трех поединках. Хоккеисты из Огайо переиграли «Чикаго» (3:2) и «Виннипег» (3:2, 3:2 — после овертайма).

Не сыграют: В составе «Миннесоты» травмированы Нико Штурм и Матс Цуккарелло.

Состояние команды: Перед стартом нового сезона «Миннесота» подписала новое соглашение со своим лучшим игроком — Кириллом Капризовым. Команда Хайнса делает ставку на своего лидера в регулярном чемпионате НХЛ.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» занял 8 место в Западной конференции 2024/2025

«Миннесота» заняла 7 место в Западной конференции 2024/2025

«Сент-Луис» и «Миннесота» в этом сезоне ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Миннесоты» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, ожидаем от хоккеистов «Сент-Луиса» и «Миннесоты» равной игры, в которой команды могут сыграть овертайм.

4.30 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.30 на матч «Сент-Луис» — «Миннесота» позволит вывести на карту выигрыш 3300₽, общая выплата — 4300₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.30.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Сент-Луиса» и «Миннесота» забрасывают по 3 шайбы. Можно сыграть на результативности поединка.

1.80 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сент-Луис» — «Миннесота» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.80.