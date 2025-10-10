В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 10 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: Предыдущий регулярный чемпионат «Питтсбург» завершил на 7-й строчке в таблице Столичного дивизиона с 70 очками на счету, значительно уступив в гонке за плей-офф.

Последние матчи: В первом матче нового сезона «Питтсбург» в гостях встретился с «Рейнджерс». В «Сквер Гарден» команда Дэна Мьюза разбила ньюйоркцев «всухую» (3:0).

До этого «Пингвингз» провели 7 матчей в рамках предсезонки и одержали 5 побед кряду — дважды «Питтсбург» обыграл «Детройт» (3:2, 2:1) и «Баффало» (5:3, 5:4, от), а также взял верх над «Коламбусом» (4:1).

Не сыграют: Йоэль Блумквист, Кевин Хейс, Брайан Раст, Рутгер Макгроарти, Джек Сент-Айвени.

Состояние команды: На начальном этапе сезона «Питтсбург» намерен предпринять предметные попытки вернуться в конкурентоспособную плоскость в условиях неизбежности перестройки.

Состав «Пенс» в этом отношении рискует столкнуться с серьезной нагрузкой: на фоне возрастных лидеров и усталости ветеранов игра команды на дистанции, вероятно, будет сопровождаться провалами, особенно в матчах высокой интенсивности.

«Айлендерс»

Турнирное положение: В последней регулярке «Айлендерс» набрали 82 очка, с которыми разместились на 6-й позиции в таблице Столичного дивизиона без шансов на кубковую квалификацию.

Последние матчи: Подготовительный этап команды Патрика Руа состоял 6 матчей — 4 встречи закончились поражением при 2-х победах.

В одном из матчей «Айлендерс» расправились с «Рейнджерс» (5:4), после чего уступили «Нью-Джерси» (2:4) и тем же «Рейнджерс» (2:3, от). В последней игре «Айлс» разобрались с «Филадельфией» (4:3).

Не сыграют: Семен Варламов, Итан Бир.

Состояние команды: «Айлендерс» в настоящее время причисляются к клубам, стоящим на пороге трансформации: на внутриигровом уровне «Айлс» пытаются сочетать опыт ветеранов с динамикой развития молодых исполнителей.

Однако отсутствие стабильности на дистанции может стать одной из основных проблем в условиях растущей конкуренции. В то же время ньюйоркцы стараются выработать новые схемы, включая прессинг и стремление к более агрессивной обороне.

Статистика для ставок

«Питтсбург» не проигрывает на протяжении 5 последних матчей

«Айлендерс» победили в 5 личных встречах из 6 последних

В 5 личных встречах из 6 последних «Айлендерс» забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.46, а победа «Айлендерс» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: В битве на территории «Пингвинз» схлестнутся два аутсайдера, которым со старта сезона терять нечего. В попытках войти в правильный ритм соперники постараются провести качественный матч, который запомнится яркой атакой в обе стороны.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.86.

Прогноз: В серии предыдущих личных встреч «Питтсбург» действовал не очень удачно, но фактор домашнего льда и форма лидеров должны помочь коллективу Дэна Мьюза зацепиться за результат.

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 1.97.