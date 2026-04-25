На льду «Анахайма» снова будет твориться безумие?

В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Хонда Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах калифорнийцы из Анахайма заработали 92 очка, с которыми закрепились на 7-й позиции в таблице Запада, на 2 пункта опередив «Лос-Анджелес».

Последние матчи: Накануне «Анахайм» провел серию из четырех выездов, которая началась поражением от «Миннесоты» (2:3) и победой над «Нэшвиллом» (5:4) в регулярке.

В плей-офф Кубка Стэнли «Дакс» уступили «Эдмонтону» в первой игре в Канаде (3:4), но установили яркую победу во второй (6:4). Вернувшись на домашний лед, команда Джоэля Кенневиля учинила еще одну расправу над «Ойлерз» (7:4).

Не сыграют: Радко Гудас, Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: «Анахайм» выдал два рок-н-ролльных матча, которые сопровождались аномальной агрессией в зоне атаки. Играя без тормозов, калифорнийцы прибили «Эдмонтон» и повели в серии перед встречей в домашних стенах.

В двух предыдущих матчах «Дакс» наколотили 13 голов в сумме, но еще ни разу в этой серии не пропускали менее 4 шайб. Но проблемы в обороне пока не мешают разрывной команде Джоэля Кенневилля справляться с канадскими супертопами.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: В западном зачете канадцы из Альберты финишировали на 5-й позиции с 93 очками на счету. На турнирный 1 пункт «Ойлерз» обошли «Юту» и «Анахайм».

Последние матчи: На последнем рубеже регулярного сезона «Эдмонтон» при домашних трибунах потерпел поражение от «Колорадо» (2:1, бул.), но переехал «Виннипег» (6:1).

В Кубке Стэнли-2026 «Ойлерз» переиграли «Анахайм» в результативной встрече 21 апреля (4:3). Закрепить успех на своей территории команда Криса Кноблауха не сумела (4:6). Кроме того, канадцы провалили и первый выезд в Калифорнию (4:7).

Не сыграют: Адам Хенрик, Маттиас Янмарк, Макс Джонс, Джейсон Дикинсон.

Состояние команды: Несмотря на то что в серии «Эдмонтона» пока не произошло ничего из разряда катастрофы, ряд игровых аспектов вызывает беспокойство перед важнейшей встречей на льду «Дакс».

Наиболее острой проблемой «Ойлерз» остается оборона, у которой напрочь отсутствует способность действовать плотно против соперников. Не впечатляют пока и лидеры верхних звеньев, с которыми, как правило, ассоциируется кубковый поход канадцев.

Статистика для ставок

«Анахайм» одержал 5 побед в 8 последних личных встречах

В 6 последних личных встречах команды забивали 6 или более голов

«Анахайм» забивал 3 шайбы или более в 7 личных встречах из 8 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 4.97, победа «Эдмонтона» — в 2.19.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 6.5 — за 2.17.

Прогноз: В самой фестивальной серии соперники забыли про защитные действия и сделали упор на активную атакующую игру. В этом отношении ни одна из команд не станет делать шаг назад, поэтому в матче вновь будет достигнут высокий предел результативности.

Ставка: Тотал больше 7 за 1.80.

Прогноз: Дерзкие калифорнийцы в домашних стенах способны справиться с «Эдмонтоном» во второй раз и тем самым приблизиться к главной сенсации 1/8 финала.

Ставка: «Анахайм» не проиграет за 1.71.