прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «СКА-Арене» 9 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В активе «Шанхайских Драконов» 14 очков после 11 матчей. В таблице Западной конференции китайский клуб обосновался на 5-м месте, опережая ЦСКА и московское «Динамо» на 1 пункт.

Последние матчи: Совсем недавно «Шанхайские Драконы» набирали турнирные баллы на протяжении 5 матчей кряду, а накануне сумели провести серию из 3-х игр без поражений.

На последнем успешном отрезке команда Жерара Галлана победила «Ладу» (4:1), «Спартак» (3:1) и «Трактор» (5:4, от). Вместе с тем в очередном матче с красно-белыми шанхайцы подписались под собственным разгромом (0:3).

Не сыграют: У «Шанхайских Драконов» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Спустя месяц после начала сезона под новым спортивным брендом «Шанхайские Драконы» по-прежнему находятся в стадии становления.

Тренерский штаб Жерара Галлана стремится выстроить устойчивую командную систему в условиях имеющихся в его распоряжении исполнителей, общий уровень которых предполагает борьбу за места в верхней восьмерке Запада.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 11 играх «Динамо» Минск заработало 16 очков, за счет которых поднялось на 3-е место в таблице Западной конференции, на 1 пункт отставая от 2-го «Торпедо».

Последние матчи: Накануне команда Дмитрия Квартальнова провела затяжную серию домашних матчей, в рамках которой сумела оформить серию из 4-х побед подряд.

Остановить «Динамо» Минск при родных трибунах удалось лишь «Северстали» неделей ранее (2:5). В последней встрече цикла игр в Беларуси динамовцы прибили «Трактор» (4:1).

Не сыграют: Егор Бориков.

Состояние команды: На протяжении последних сезонов «Динамо» Минск причисляется к фаворитам Западной конференции, хотя в игровом плане у белорусов сейчас не все так гладко.

Команда Дмитрия Квартальнова стремится выдерживать баланс между надежностью в защите и активностью впереди, хотя именно атакующая линия минчан на дистанции испытывает проблемы с эффективностью.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 5 матчах из 6 последних

На домашнем льду «Шанхайские Драконы» набирали очки в каждой игре из 5 последних

В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зачастую любят действовать агрессивно в чужой зоне, предлагая оппонентам открытый хоккей. Весьма вероятно, в личной встрече команды будут придерживаться стратегии, которая нацелена на яркую атаку и высокую результативную продуктивность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.93.

Прогноз: На ледовой площадке Питера «драконы» представляют собой грозную силу, способную продавить практически любого соперника за счет динамики движения в чужой зоне и ставки на бросковую активность.

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят в матче за 2.12.