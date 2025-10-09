Матч в Нижнекамске закончится скромно по результативности

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 9 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После 13 матчей «Нефтехимик» остался с 14 очками на счету и сместился на 5-ю строчку в Восточной конференции, по дополнительной разнице все еще опережая «Трактор».

Последние матчи: Во второй половине сентября команда Игоря Гришина выдала серию из 4-х побед подряд, которая завершилась выездом на территорию московского «Динамо» (3:2).

После столь бойкого отрезка «Нефтехимик» впал в локальный кризис. В 3-х следующих матчах нижнекамцы потерпели поражения от «Лады» (1:4), «Автомобилиста» (2:5) и «Амура» (1:2).

Не сыграют: Александр Дергачев, Никита Попугаев, Максим Сушко.

Состояние команды: На начальном отрезке регулярного чемпионата «Нефтехимик» произвел впечатление коллектива с выраженной тягой к агрессивной борьбе в среде топ-соперников.

В краткосрочной фазе нижнекамцы доказали готовность выдерживать натиск в зоне плей-офф, а на льду продемонстрировали желание играть в атакующий хоккей, что, в свою очередь, часто оборачивается уязвимостью в обороне.

«Амур»

Турнирное положение: В 12 играх «Амур» заработал 10 баллов, с которыми вернулся на 9-е место в таблице Востока, сместив на строчку ниже «Сибирь» ввиду дополнительной разницы.

Последние матчи: В последней сентябрьской встрече «Амур» весьма неожиданно обыграл ЦСКА (2:0), после чего вошел в более характерный режим с потерями.

На старте октябрьского этапа регулярки коллектив Александра Гальченюка уступил «Автомобилисту» (1:3) и дважды «Ак Барсу» (1:5, 1:3), но вместе с тем одержал верх над «Нефтехимиком» (2:1).

Не сыграют: Роман Абросимов, Евгений Свечников.

Состояние команды: На месячном отрезке «Амур» — при всех своих формальных амбициях — производит впечатление типичного клуба-«андредога».

Коллектив с хорошим потенциалом постоянно сталкивается с ограничениями в контексте ресурсов, которые приводят к кризису игрового содержания — от недостатка характера в нападении до проблем с дисциплиной в защите.

Статистика для ставок

«Амур» победил «Нефтехимик» в 3 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних «Амур» забивал 3 и более голов

«Нефтехимик» не побеждает дома на протяжении 3 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.30, а победа «Амура» — в 3.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: В последних играх «Нефтехимик» сталкивается с дефицитом эффективных идей в нападении. «Амур» между тем проходит дистанцию с низкой результативностью. В таких условиях ожидать большого количества атакующей остроты в очередной личной встрече явно не рекомендуется.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.

Прогноз: После неудачи в предыдущей игре команда Гришина способна сделать правильные выводы и добиться локального успеха, вернувшись к матчам с 2 очками после серии неудач при своих болельщиках.

Ставка: «Нефтехимик» победит за 1.87.