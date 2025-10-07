прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 12 матчах «Нефтехимик» заработал 14 очков, с которыми расположился на 4-м месте в Восточной конференции — такое же количество баллов в активе у 5-го «Трактора».

Последние матчи: Сентябрьский этап чемпионата команда Игоря Гришина закончила серией из 4-х побед, а в первой игре октября крупно уступила «Ладе» (1:4).

На этом неудачи «Нефтехимика» при домашних болельщиках не закончились. В последней к текущему моменту встрече нижнекамцы впервые в сезоне не справились с «Автомобилистом» — 2:5.

Не сыграют: Александр Дергачев, Никита Попугаев, Максим Ушко.

Состояние команды: После серии ярких по содержанию матчей «Нефтехимик» сбился с ритма, столкнувшись, как кажется, с давлением, которое еще не испытывал в нынешнем сезоне.

Оборона команды Гришина стала чаще ошибаться в своей зоне, а с точки зрения характера «Нефтехимик» утратил способность переворачивать ход встреч, которые складываются не по сценарию.

«Амур»

Турнирное положение: После 11 матчей «Амур», с 11 очками на счету, сместился на 8-е место в таблице Восточной конференции, опережая «Салават Юлаев» по дополнительной разнице.

Последние матчи: В последней сентябрьской встрече «Амур» одержал победу над ЦСКА (2:0), за счет которой была прервана серия из 3-х поражений кряду.

Обнулив предыдущий цикл матчей без набранных очков, коллектив Александра Гальченюка начал новый. В недавних играх хабаровчане уступили «Автомобилисту» (1:3) и дважды «Ак Барсу» (1:5, 1:3).

Не сыграют: Евгений Свечников.

Состояние команды: В нынешнем сезоне основной задачей «Амура» является выход в плей-офф. Тем не менее в этой гонке команда Гальченюка далека от статуса фаворита.

В сравнении с равными по силе конкурентами «Амур» показывает низкий уровень атакующей игры, испытывая дефицит кадровых идей, которые позволили бы прибавить в эффективности.

Статистика для ставок

«Амур» одержал 4 победы в 6 последних личных встречах

В 6 последних личных встречах команды забивали 5 голов и более

В 4 последних личных встречах «Нефтехимик» забивал не менее 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.20, а победа «Амура» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: В последних матчах «Нефтехимик» перегорел — команда начала грубо ошибаться в защите и проседать под давлением атаки соперников. На фоне спада команды Гришина «Амур» будет претендовать на очки в гостях.

Ставка: «Амур» не проиграет за 1.90.

Прогноз: В паре предыдущих матчей «Нефтехимик» непременно пропускал 4 шайбы и более. «Амур» с его относительно скромными атакующими показателями получит шанс продемонстрировать свой класс в реализации.

