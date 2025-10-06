прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Минск-Арене» 6 октября, начало — в 19:10 (мск).

«Динамо»

Турнирное положение: Минское «Динамо» потеряло одну строчку в Западной конференции, но осталось в числе лидеров. Беларусы занимают 4 место при 14 очках. В 10 матчах минчане одержали 6 побед и потерпели 4 поражения.

Последние матчи: В минувшем туре Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» потерпело поражение в матче против «Северстали» (2:5).

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Прервалась победная серия «Динамо», которая состояла из четырёх матчей. Беларусы ранее одержали победы над командами «Локомотив» (2:2 — ничья, 1:0 — по буллитам), «Северсталь» (4:2), «Торпедо» (3:2) и «Барыс» (1:0 — после овертайма).

«Трактор»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Трактор» расположился на 5 месте, набрав 14 очков. В 12 играх челябинцы одержали 5 побед и потерпели 7 поражений.

Последние матчи: «Трактор» допустил осечку в матче против «Шанхайских Драконов» (4:5 — после овертайма). Челябинцы не могут выиграть на протяжении трех матчей подряд, включая поединки с московским «Динамо» (2:2, 1:2 — после буллитов) и «Спартаком» (3:6).

Не сыграют: у «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Перед стартом в Континентальной хоккейной лиге «Трактор» не смог сохранить костях, а новички команды пока еще вливаются в состав команды.

Статистика для ставок

Прервалась четырёхматчевая победная серия минского «Динамо»

«Трактор» потерпел третье поражение подряд

В этом году «Трактор» и «Динамо» Минск еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: «Динамо» выглядит предпочтительнее в предстоящей встрече, команда входит в топ-4 клуба своей конференции, а «Трактор» буксует в КХЛ и не может выиграть в третьем матче подряд. Ставим на победу команды из Беларуси.

2.30 Победа «Динамо» Минск Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Динамо» Минск — «Трактор» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В матчах с участием «Динамо» и «Трактора» забрасывается около 5-6 шайб. Ожидаем результативного хоккея сос стороны минчан и челябинцев.

1.90 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Динамо» Минск — «Трактор» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.