В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Минск-Арене» 6 октября, начало — в 19:10 (мск).
«Динамо»
Турнирное положение: Минское «Динамо» потеряло одну строчку в Западной конференции, но осталось в числе лидеров. Беларусы занимают 4 место при 14 очках. В 10 матчах минчане одержали 6 побед и потерпели 4 поражения.
Последние матчи: В минувшем туре Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» потерпело поражение в матче против «Северстали» (2:5).
Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Динамо», которая состояла из четырёх матчей. Беларусы ранее одержали победы над командами «Локомотив» (2:2 — ничья, 1:0 — по буллитам), «Северсталь» (4:2), «Торпедо» (3:2) и «Барыс» (1:0 — после овертайма).
«Трактор»
Турнирное положение: В Восточной конференции «Трактор» расположился на 5 месте, набрав 14 очков. В 12 играх челябинцы одержали 5 побед и потерпели 7 поражений.
Последние матчи: «Трактор» допустил осечку в матче против «Шанхайских Драконов» (4:5 — после овертайма). Челябинцы не могут выиграть на протяжении трех матчей подряд, включая поединки с московским «Динамо» (2:2, 1:2 — после буллитов) и «Спартаком» (3:6).
Не сыграют: у «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Перед стартом в Континентальной хоккейной лиге «Трактор» не смог сохранить костях, а новички команды пока еще вливаются в состав команды.
Статистика для ставок
- Прервалась четырёхматчевая победная серия минского «Динамо»
- «Трактор» потерпел третье поражение подряд
- В этом году «Трактор» и «Динамо» Минск еще не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 2.75.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
Прогноз: «Динамо» выглядит предпочтительнее в предстоящей встрече, команда входит в топ-4 клуба своей конференции, а «Трактор» буксует в КХЛ и не может выиграть в третьем матче подряд. Ставим на победу команды из Беларуси.
Ставка: Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.30.
Прогноз: В матчах с участием «Динамо» и «Трактора» забрасывается около 5-6 шайб. Ожидаем результативного хоккея сос стороны минчан и челябинцев.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.