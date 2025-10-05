прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Лада-Арене» 5 октября. Начало встречи — в 16:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: По итогам 11 сыгранных матчей «Лада» остается последней командой Западной конференции, на счету которой всего 5 турнирных баллов.

Последние матчи: Почти вся начальная дистанция тольяттинцев сопровождалась серией поражений, которая выросла до 9 игр, включая 3 крупных на финальном сентябрьском отрезке.

В частности, «Лада» была разгромлена «Шанхайскими Драконами» (1:4), ЦСКА (2:7) и «Сочи» (0:4). Завершить отрицательный этап коллективу Павла Десяткова удалось за счет победы над «Нефтехимиком» (4:1).

Не сыграют: В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Лада» стала первой командой в нынешнем сезоне, которая затеяла своеобразную «перестройку в процессе перестройки», но к текущему моменту общая картина не имеет явных признаков улучшения.

Все, на что способна команда Павла Десяткова в настоящий момент, укладывается в единичные всплески и иллюзию борьбы, тогда как сам новый главный тренер все еще указывает на комплекс проблем, нуждающихся в решении.

«Адмирал»

Турнирное положение: После 10 сыгранных матчей «Адмирал» поднялся на 8-ю строчку в Восточной конференции с 10 очками на счету, опережая на 2 балла «Амур» и «Сибирь».

Последние матчи: Предыдущие игровые недели команда Леонида Тамбиева провела с позиции слабой, допустив 4 поражения кряду, серия которых началась с упорных матчей против «Динамо» Москва (3:4, бул.) и ЦСКА (4:5).

Позже «Адмирал» устроился на крупную разницу в счете в играх с «Барысом» (0:3) и «Авангардом» (1:6). Вернулась психологическая устойчивость к дальневосточникам лишь в недавнем матче с «Сочи» (5:4).

Не сыграют: Остап Сафин.

Состояние команды: Потенциальный успех «Адмирала» в нынешнем сезоне будет определен возможностью выхода в плей-офф, где годом ранее команда дала бой будущему финалисту.

На фоне многих прямых конкурентов «Адмирал» обладает весьма неплохим кадровым ресурсом, однако его игра на стартовой дистанции вызывает вопросы, в особенности в атаке, эффективность которой в отдельных матчах оставляет желать лучшего.

Статистика для ставок

В 7 матчах из 9 последних «Лада» проиграла с разницей в 3 шайбы и более

В 2 последних личных встречах команды забивали 7 и более голов

«Лада» одержала 4 победы в 6 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.15, а победа «Адмирала» — в 2.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: Накануне «Лада» выдала лучший матч за последние несколько недель. Но гостевой перфоманс вряд ли решит большую часть системных проблем тольяттинцев, поэтому у «Адмирала» сохраняются хорошие шансы на гостевой успех даже в условиях импульса команды Десяткова.

Прогноз: Устойчивость «Лады» на дистанции по-прежнему подлежит сомнениям, но это не значит, что команда не даст бой сопернику уровня «Адмирала». Весьма вероятно, встреча пройдет под предлогом плотной борьбы и высокого объема острых ситуаций в обе стороны.

