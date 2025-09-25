В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 25 сентября, начало — в 12:15 (мск).
«Амур»
Турнирное положение: Хоккеисты «Амура» продолжают падение в таблице Восточной конференции. На данный момент «тигры» занимают 9 место при 6 набранных очках.
Последние матчи: Хабаровчане терпят третье фиаско подряд, уступив «Динамо» (1:3). В домашней встрече против московского клуба гол престижа забил Алекс Гальченюк.
Не сыграют: Из-за травмы Амуру в предстоящей встрече не поможет Андрей Свечников.
Состояние команды: Матчем против ЦСКА завершится домашняя серия игр «Амура». Тигры помимо встречи с динамовцами, уступили также дважды «Сибири». В первой игре проиграли в основное (0:1), во второй — по буллитам (3:3 — в основное время, 2:3 — в серии послематчевых бросков).
ЦСКА
Турнирное положение: ЦСКА улучшил положение в Западной конференции, в 8 матчах регулярного чемпионата армейцы набрали 9 очков.
Последние матчи: ЦСКА удалось прервать проигрышную серию из трех матчей, армейцы на выезде переиграли «Адмирал» (5:4). В победной встрече отличились Ретт Гарднер, Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Денис Гурьянов.
Не сыграют: В лазарете команды находятся Максим Соркин, Данила Моисеев и Егор Фатеев.
Состояние команды: Первый осенний месяц для ЦСКА проходит крайне неудачно, команда в среднем за матч пропускает по 5 шайб, оборона армейцев подвела в играх против «Металлурга» (4:5), «Локомотива» (1:5) и «Спартака» (5:5 — в основное время, 2:1 — по буллитам).
Статистика для ставок
- Домашняя серия «Амура» состоит из трёх матчей
- ЦСКА прервал трехматчевую проигрышную серию
- ЦСКА переиграл «Амур» в последних пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.40, ничья — в 4.30, а победа «Амура» — в 4.30.
На тотал больше 5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5 — за 1.77.
Прогноз: «Амур» не может выиграть на домашнем льду вот уже в третьем матче подряд. К тому же ЦСКА уже пять раз побеждали «тигров» и скорее всего добьются новой виктории.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В среднем за игру ЦСКА забрасывает по 5 шайб, можно сыграть на
результативности матча.
Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 1.97.