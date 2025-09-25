прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 25 сентября, начало — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: Хоккеисты «Амура» продолжают падение в таблице Восточной конференции. На данный момент «тигры» занимают 9 место при 6 набранных очках.

Последние матчи: Хабаровчане терпят третье фиаско подряд, уступив «Динамо» (1:3). В домашней встрече против московского клуба гол престижа забил Алекс Гальченюк.

Не сыграют: Из-за травмы Амуру в предстоящей встрече не поможет Андрей Свечников.

Прогнозы на теннис

Состояние команды: Матчем против ЦСКА завершится домашняя серия игр «Амура». Тигры помимо встречи с динамовцами, уступили также дважды «Сибири». В первой игре проиграли в основное (0:1), во второй — по буллитам (3:3 — в основное время, 2:3 — в серии послематчевых бросков).

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА улучшил положение в Западной конференции, в 8 матчах регулярного чемпионата армейцы набрали 9 очков.

Последние матчи: ЦСКА удалось прервать проигрышную серию из трех матчей, армейцы на выезде переиграли «Адмирал» (5:4). В победной встрече отличились Ретт Гарднер, Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Денис Гурьянов.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Максим Соркин, Данила Моисеев и Егор Фатеев.

Состояние команды: Первый осенний месяц для ЦСКА проходит крайне неудачно, команда в среднем за матч пропускает по 5 шайб, оборона армейцев подвела в играх против «Металлурга» (4:5), «Локомотива» (1:5) и «Спартака» (5:5 — в основное время, 2:1 — по буллитам).

Статистика для ставок

Домашняя серия «Амура» состоит из трёх матчей

ЦСКА прервал трехматчевую проигрышную серию

ЦСКА переиграл «Амур» в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.40, ничья — в 4.30, а победа «Амура» — в 4.30.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5 — за 1.77.

Прогноз: «Амур» не может выиграть на домашнем льду вот уже в третьем матче подряд. К тому же ЦСКА уже пять раз побеждали «тигров» и скорее всего добьются новой виктории.

1.90 Ф2 (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за игру ЦСКА забрасывает по 5 шайб, можно сыграть на

результативности матча.

1.97 ТБ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 1.97.