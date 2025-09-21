«Авангард» справится с первым выездом в сезоне

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 6 матчах «Ак Барс» заработал 5 очков — в таблице Востока казанцы опустились на десятую позицию, опережая на 2 турнирных пункта только «Салават Юлаев».

Последние матчи: После победы над «Авангардом» неделей ранее — первой в сезоне — команда Анвара Гатиятулина потерпела три поражения кряду при домашних трибунах.

Поочередно «Ак Барс» отдал результат «Автомобилисту» (3:6), «Металлургу» Мг (3:6) и «Нефтехимику» (1:2). Прервать серию казанцам удалось лишь за счет победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Не сыграют: В составе «Ак Барса» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: С большими планами на текущий сезон, «Ак Барс» выдает провальный старт регулярки. Команда Гатиятулина старается играть в атаку, но все ее попытки остаются безуспешными ввиду низкой реализации.

Оборона между тем стала еще одним проблемным элементом тактического рисунка «Ак Барса» — излишние позиционные ошибки приводят к большому количеству пропущенных шайб и рушат общую структуру игры.

«Авангард»

Турнирное положение: В активе омской команды 8 очков после 5 матчей — в таблице Восточной конференции «ястребы» закрепились на пятом месте, отставая от «Автомобилиста» по разнице голов.

Последние матчи: В первой домашней встрече сезона «Авангард» потерпел поражение от «Ак Барса» (1:2). Впоследствии омичи выдали серию из четырех побед кряду.

На своей территории команда Ги Буше скромно обошлась с «Амуром» (2:1), затем одержала яркие победы над «Динамо» Москва (7:4) и «Динамо» Минск (5:4, бул.). Еще в одном матче «Авангард» расправился с «Салаватом Юлаевым» (3:2, от).

Не сыграют: Наиль Якупов.

Состояние команды: После осечки в самом начале «Авангард» успел провести серию убедительных матчей, обозначив высокие цели, которая команда Ги Буше ставит перед собой в рамках текущего сезона.

Каждая встреча омичей сейчас сопровождается высокой наступательной активностью, хорошей реализацией большинства и стабильностью в завершающей стадии, за счет которой команда покрывает недостатки оборонительного плана.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 5 последних личных встречах из 6

В 3 личных встречах из 4 последних команды не забивали более 4 голов

В нынешнем сезоне «Ак Барс» потерпел 3 поражения в 4 домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Авангарда» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: «Ак Барс» на начальном этапе сезона успел угодить в локальный кризис, в то время как «Авангард» нарастил темп по ходу первых недель. В форме, демонстрируемой командами сегодня, омичи обладают большими шансами на успех.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.93.

Прогноз: Проблемы «Ак Барса» на этапе завершения атак и стремление «Авангарда» показать высокий уровень надежности в защите могут внести свои изменения в общую динамику игры, снизив ее результативность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.85.