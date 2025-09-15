Автомобилист — Салават Юлаев. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 15 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В трех матчах регулярки «Автомобилист» набрал 4 очка и вышел на первое место в таблице Восточной конференции за счет лучшей разницы голов — 13:8.

Последние матчи: Первую встречу сезона «Автомобилист» провел на площадке «Лады», где сыграл в яркий хоккей на встречных курсах, но допустил поражение с минимальным разрывом (3:4).

Следом команда Николая Заварухина заявилась в Казань и нанесла «Ак Барсу» сокрушительный разгром (6:3). Не менее убедительно екатеринбуржцы смотрелись на льду «Салавата Юлаева», над которым была одержана крупная победа (4:1).

Не сыграют: Кертис Волк, Сергей Зборовский.

Состояние команды: Стартовый отрезок сезона «Автомобилист» проводит в скоростном режиме. Тренерский штаб Заварухиных делает ставку на плотную физическую борьбу и высокую реализацию.

Уступая соперникам по числу созданных моментов, «Автомобилист» способен добиваться результата за счет большего процента точных попаданий, который команда, как правило, устанавливает путем быстрых контратак.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В активе «Салавата Юлаева» одна победа после трех матчей и 2 очка в турнирном резерве. В таблице Восточной конференции уфимцы занимают десятое место.

Последние матчи: В новом чемпионате «Салават Юлаев» дебютировал динамично в контексте содержания игры, но неудачно в плане итогового результата. В гостевой встрече с «Торпедо» уфимцы потерпели поражение (3:4).

Единственную к этому моменту победу команда Виктора Козлова одержала над «Металлургом» Мг в овертайме (3:2). Тем временем первая домашняя игра — против «Автомобилиста» — обернулась крупным провалом (1:4).

Не сыграют: Артем Пименов.

Состояние команды: Насыщенное межсезонье «Салавата Юлаева» предрекало непростое начало новой регулярки, что мы, собственно, и наблюдаем по ходу небольшого стартового отрезка.

С точки зрения борьбы и желания команда Козлова демонстрирует привычную самоотдачу, но в ключевых эпизодах отдельно взятых матчей «Салавату Юлаеву» явно не хватает уровня исполнения, который в последнем сезоне обеспечивали звездные легионеры.

Статистика для ставок

«Автомобилист» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 5 последних личных встречах «Автомобилист» забивал 3 гола и более

В 6 личных встречах из 7 последних команды забрасывали 5 и более шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.40, а победа «Салавата Юлаева» — в 4.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: В первых матчах сезона «Автомобилист» обозначил превосходство за счет умения играть под давлением и эффективно использовать шансы впереди. В настоящий момент в системе Заварухина все функционирует должным образом, поэтому в игре с «Салаватом» логично ожидать очередной перфоманс в исполнении екатеринбуржцев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3 за 1.80.

Прогноз: Дебют уфимцев в регулярке сопровождается яркими по событийности, но не особо убедительными по реализации играми. С учетом оборонительной надежности «Автомобилиста» результативность команды Козлова, вероятно, вновь окажется на низком уровне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 2 за 1.80.