В понедельник, 15 сентября, екатеринбургский «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14' Расставились хозяева в зоне «Салавата», но пока справляются обороняющиеся в меньшинстве.

12' Гооол! 2:0. Шаров закопал шайбу в ворота «Салавата» отлично доработав на пятаке. И ещё 2 минуты в большинстве будет «Авто» играть.

12' Удаление у «Салавата». На 4 минуты удален Щербаков, за игру высокоподнятой клюшкой.

12' Идет просмотр эпизода судьями на предмет штрафа игроку «Салавата».

10' Еще один опасный момент у ворот «Салавата Юлаева», Мэйсек заходил на дубль, Самонов фиксирует шайбу.

08' Наброс Каштанова на ворота «Салавата», Самонов вступает в игру и фиксирует шайбу.

06' Гоол! 1:0. Мэйсек после прекрасного розыгрыша вонзает шайбу в ворота «Салавата» в большинстве.

05' Удаление у «Салавата». на 2 минуты удален Панин, за подножку.

03' Активно начали обе команды, никто в обороне отсиживаться не собирается.

02' Мэйсек броском в лицевой борт забросил шайбу в чужую зону, а затем с отскока от борта нанес бросок, защитник «Салвата» Варлов блокирует его попытку.

01' Матч начался!

До матча

16:55 Команды появляются на льду, скоро матч начнется.

16:50 Матч пройдет на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге вмещающем 5570 зрителей.

16:40 Главные судьи: Гамалей Евгений и Шалагин Никита.

Стартовые составы команд

Автомобилист: Галкин, (Аликин); Бусыгин, Блэкер, Осипов, Ишимников, Юдин, Воробьёв , Трямкин; Буше, Мэйсек, Денежкин , Бывальцев, Хрипунов, Каштанов, Да Коста, Тарасов, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

Салават Юлаев: Самонов, (Вязовой); Комаров, Панин, Стюарт, Варлов, Зоркин, Цулыгин, Щербаков, Газимов; Горшков, Чёрный, Кузьмин, Родуолд, Хмелевски, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Кузнецов, Сучков, Ян, Набиев.

«Автомобилист»

В трех матчах регулярки «Автомобилист» набрал 4 очка и вышел на первое место в таблице Восточной конференции за счет лучшей разницы голов — 13:8. Первую встречу сезона «Автомобилист» провел на площадке «Лады», где сыграл в яркий хоккей на встречных курсах, но допустил поражение с минимальным разрывом (3:4). Следом команда Николая Заварухина заявилась в Казань и нанесла «Ак Барсу» сокрушительный разгром (6:3). Не менее убедительно екатеринбуржцы смотрелись на льду «Салавата Юлаева», над которым была одержана крупная победа (4:1).

Стартовый отрезок сезона «Автомобилист» проводит в скоростном режиме. Тренерский штаб Заварухиных делает ставку на плотную физическую борьбу и высокую реализацию. Уступая соперникам по числу созданных моментов, «Автомобилист» способен добиваться результата за счет большего процента точных попаданий, который команда, как правило, устанавливает путем быстрых контратак. Отсутствуют в составе на матч по тем или иным причинам Кертис Волк и Сергей Зборовский.

«Салават Юлаев»

В активе «Салавата Юлаева» одна победа после трех матчей и 2 очка в турнирном резерве. В таблице Восточной конференции уфимцы занимают десятое место. В новом чемпионате «Салават Юлаев» дебютировал динамично в контексте содержания игры, но неудачно в плане итогового результата. В гостевой встрече с «Торпедо» уфимцы потерпели поражение (3:4). Единственную к этому моменту победу команда Виктора Козлова одержала над «Металлургом» Мг в овертайме (3:2). Тем временем первая домашняя игра — против «Автомобилиста» — обернулась крупным провалом (1:4).

Насыщенное межсезонье «Салавата Юлаева» предрекало непростое начало новой регулярки, что мы, собственно, и наблюдаем по ходу небольшого стартового отрезка. С точки зрения борьбы и желания команда Козлова демонстрирует привычную самоотдачу, но в ключевых эпизодах отдельно взятых матчей «Салавату Юлаеву» явно не хватает уровня исполнения, который в последнем сезоне обеспечивали звездные легионеры. В связи с травмой отсутствует в составе Артем Пименов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча в ходе регулярного сезона. Обе команды одержали по 2 победы в основное время. При этом по разу команды пождали на выезде, «Автомобилист» 6:1 и 4:1, «Салават» 5:3 и 4:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 52 матча. В 21 игре победил «Автомобилист» в основное время, в 19 «Салават Юлаев». В овертаймах победа чаще оказывалась за уфимцами: 6 побед «Салавата» и 3 у «Автомобилиста». В серии буллитов чаще победу одерживал «Салават», 2 раза, у «Автомобилиста» 1 победа.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80